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Анфиса Чехова продемонстрировала свой пышный бюст на фото топлес

Анфиса Чехова опубликовала снимки топлес на своей странице в Instagram во время отдыха на Мальдивах. Телеведущая продемонстрировала подписчикам свой пышный бюст.

Анфиса Чехова продемонстрировала свой пышный бюст на фото топлес

Она устроила фотосессию на побережье райского острова. Звезда ничуть не стеснялась позировать перед камерой, прикрывая грудь руками и соломенной шляпой. Серию пикантных снимков оценили практически все подписчики Чеховой. Исключением стали те, кто посчитал фотографии слишком откровенными. Остальные же поклонники оставляли только восторженные комментарии, отмечая игривость и точную передачу летнего настроения в кадре.

В заслуженный отпуск знаменитость отправилась со своим другом Эдуардом Демченко. Своего сына Соломона она пообещала взять в следующее путешествия, где будет больше веселья, потому что, по словам телеведущей, на Мальдивах ему очень скучно.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:16

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