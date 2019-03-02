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Сергей Харитонов нелестно высказался об Александре Емельяненко

На странице своего Instagram мастер смешанных боевых искусств Сергей Харитонов опубликовал видео, в котором нелестно высказался об Александре Емельяненко. Также он призвал Рамзана Кадырова забрать спортсмена обратно в Чечню.

Сергей Харитонов нелестно высказался об Александре Емельяненко

Недавно стало известно об аресте Александра Емельяненко. Боец смешанных единоборств был задержан правоохранительными органами за вождение в нетрезвом виде и пытался оказать сопротивление при аресте. По поводу данного инцидента решил высказаться Сергей Харитонов. На странице в Instagram мастер смешанных боевых искусств опубликовал видео, в котором сообщил, что Александр Емельяненко опасен для общества. Он призвал главу Чеченской республики Рамзана Кадырова забрать спортсмена обратно в клуб "Ахмат". Спортсмен добавил, что не хотел записывать это видео, но очень переживает за общество в котором живет.

Сергей Харитонов нелестно высказался об Александре Емельяненко

Многие подписчики Сергея Харитонова полностью с ним согласились. Но были и те, кто не видит в действиях Александра Емельяненко ничего предосудительного и считает, что в такой ситуации может оказаться каждый.



 
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Спорт
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:00

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