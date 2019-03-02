Сергей Харитонов нелестно высказался об Александре Емельяненко

Недавно стало известно об аресте Александра Емельяненко. Боец смешанных единоборств был задержан правоохранительными органами за вождение в нетрезвом виде и пытался оказать сопротивление при аресте. По поводу данного инцидента решил высказаться Сергей Харитонов. На странице в Instagram мастер смешанных боевых искусств опубликовал видео, в котором сообщил, что Александр Емельяненко опасен для общества. Он призвал главу Чеченской республики Рамзана Кадырова забрать спортсмена обратно в клуб "Ахмат". Спортсмен добавил, что не хотел записывать это видео, но очень переживает за общество в котором живет.Многие подписчики Сергея Харитонова полностью с ним согласились. Но были и те, кто не видит в действиях Александра Емельяненко ничего предосудительного и считает, что в такой ситуации может оказаться каждый.