Туроператоры назвали наиболее дешёвые и дорогие путёвки на 8 марта





Сервис Travelata.ru поделился расценками туристических операторов на различные направления по России и за границей, назвав самые бюджетные и дорогие путёвки. Наиболее дешёвый отдых ждёт путешественников в пансионате Адлера, где за 6 дней пребывания нужно заплатить 11,5 тысяч рублей. За 16 тысяч можно позволить себе поездку в турецкую Аланью на 9 дней в 4-звёздочный отель.Больше всего российские туристы отдали за путёвку в Зёльден. Трёхзвёздочная гостиница в Австрии для компании из трёх человек будет стоить 384 тысячи рублей. Премиальным отдыхом в России является поездка в Красную Поляну, где за 8 дней в отеле 2 звезды двум людям придётся отдать 91 тысячу рублей.Отметим, что в 2019-м туры внутри страны и за границу в целом подорожали на 9-13 тысяч рублей. Средний чек российского туриста составляет 82 тысячи рублей. Чаще всего для поездки на 8 марта туристы предпочитают Таиланд, Турцию и Индию, а также ОАЭ и отечественные курорты.