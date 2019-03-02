Очевидец поймал на камеру призрака недалеко от аэропорта Станстед
В Лондоне очевидец случайно снял на камеру призрака. По словам мужчины, снимок был сделан рядом с аэропортом Станстед во время посадки самолета.
В Лондоне бытует легенда, согласно которой более 10 лет назад рядом с аэропортом молодой человек попал под поезд и погиб. После этого его дух начал появляться в окрестностях, пугая прохожих. По словам очевидца, снявшего призрака, данную легенду он услышал уже после того, как запечатлел феномен.
На фотографии можно увидеть небольшую темную фигуру, напоминающую человека, которая движется к реке, оставляя за собой яркий сияющий след. Мужчина отметил, что пытался сфотографировать полнолуние в вечернее время, а духа увидел только во время обработки получившихся снимков.
Пользователи локального сегмента социальных сетей сошлись на мнении, что на снимке действительно присутствует фантом молодого человека, переходящего рельсы в ночное время. Примечательно, что тело погибшего жителя Лондона после трагического происшествия так и не нашли.
В Лондоне бытует легенда, согласно которой более 10 лет назад рядом с аэропортом молодой человек попал под поезд и погиб. После этого его дух начал появляться в окрестностях, пугая прохожих. По словам очевидца, снявшего призрака, данную легенду он услышал уже после того, как запечатлел феномен.
На фотографии можно увидеть небольшую темную фигуру, напоминающую человека, которая движется к реке, оставляя за собой яркий сияющий след. Мужчина отметил, что пытался сфотографировать полнолуние в вечернее время, а духа увидел только во время обработки получившихся снимков.
Пользователи локального сегмента социальных сетей сошлись на мнении, что на снимке действительно присутствует фантом молодого человека, переходящего рельсы в ночное время. Примечательно, что тело погибшего жителя Лондона после трагического происшествия так и не нашли.
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 07:11