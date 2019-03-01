В Омске ученица автошколы насмерть сбила человека на Lada Granta
В Омске на улице Заозерной 1 марта произошло ДТП. Как сообщают представители пресс-службы областной ГИБДД, ученица автошколы насмерть сбила человека на автомобиле Lada Granta.
Начинающая автомобилистка, направлялась на учебном транспортном средстве в сторону проспекта Королева, когда допустила наезд на 57-летнего гражданина. Мужчина оказался водителем самосвала и от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств случившегося.
Информация о трагедии попала в Сеть. Местные жители утверждают, что виновница ДТП, не имеющая опыта вождения и с низким уровнем подготовки, не заметила находящегося на проезжей части водителя грузовика, меняющего в тот момент колесо.
Начинающая автомобилистка, направлялась на учебном транспортном средстве в сторону проспекта Королева, когда допустила наезд на 57-летнего гражданина. Мужчина оказался водителем самосвала и от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств случившегося.
Информация о трагедии попала в Сеть. Местные жители утверждают, что виновница ДТП, не имеющая опыта вождения и с низким уровнем подготовки, не заметила находящегося на проезжей части водителя грузовика, меняющего в тот момент колесо.
Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:40