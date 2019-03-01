В Москве мужчина выжил после падения под поезд на станции метро "Крестьянская застава"
Сегодня утром в Москве мужчина едва не погиб под колесами прибывающего на станцию метро "Крестьянская застава" электропоезда. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами, сообщили в УВД Московского метрополитена.
Пострадавший оказался гражданином Украины, ему 41 год. Пострадавшему стало плохо, кружилась голова, из-за чего он упал на рельсы. Машинист электропоезда экстренно затормозил транспорт, однако мужчина получил черепно-мозговую травму и переломы конечностей.
На данный момент упавший на рельсы пассажир находится в НИИ им. Склифосовского, где ему оказали необходимую помощь. Из-за произошедшего на станции было временно приостановлено движение поездов, сейчас все работают в штатном режиме.
Пострадавший оказался гражданином Украины, ему 41 год. Пострадавшему стало плохо, кружилась голова, из-за чего он упал на рельсы. Машинист электропоезда экстренно затормозил транспорт, однако мужчина получил черепно-мозговую травму и переломы конечностей.
На данный момент упавший на рельсы пассажир находится в НИИ им. Склифосовского, где ему оказали необходимую помощь. Из-за произошедшего на станции было временно приостановлено движение поездов, сейчас все работают в штатном режиме.
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:19