В Москве мужчина выжил после падения под поезд на станции метро "Крестьянская застава"





Пострадавший оказался гражданином Украины, ему 41 год. Пострадавшему стало плохо, кружилась голова, из-за чего он упал на рельсы. Машинист электропоезда экстренно затормозил транспорт, однако мужчина получил черепно-мозговую травму и переломы конечностей.На данный момент упавший на рельсы пассажир находится в НИИ им. Склифосовского, где ему оказали необходимую помощь. Из-за произошедшего на станции было временно приостановлено движение поездов, сейчас все работают в штатном режиме.