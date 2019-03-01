Гражданский пистолет "Удав" появится в 2020 году и будет стоить 250 евро





Сотрудники ЦНИИТОЧМАШ рассказали, что себестоимость гражданского "Удава" будет рассчитываться отдельно и составит не меньше 250 евро. В продажу оружие выйдет не ранее 2020 года. Работы ведутся по заданию Минобороны, поэтому версию с коротким стволом пока не разрабатывают. Самозарядный пистолет собран из отечественных комплектующих и имеет калибр 9х21 мм.Для гражданской, общей и специальной модификаций созданы особые боеприпасы. "Удав" может быть в будущем адаптирован под калибр 9х19 миллиметров. При этом патроны 9х21 мм в России уже представлены в самых разнообразных типах: трассирующие, бронебойные, экспансивные и так далее.Армейский "Удав" на испытаниях показал ресурс в 10 тысяч выстрелов. Однако фактически пистолет выдаёт порядка 14-20 тысяч. Для более удобной смазки и чистки производитель применяет специальные карбон и сталь, стоимость которых не сильно отразится на итоговой цене.