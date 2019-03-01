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Ученые доказали пользу бокала вина на ночь для пожилых людей

Ученые Бостонского медицинского центра провели эксперимент, который доказал, что для пожилых людей бокал вина на ночь является полезным. Потребляя небольшое количество этого алкоголя, можно минимизировать возрастные заболевания, которые приводят к преждевременной смерти. Речь идет об ишемической болезни сердца, деменции, диабете, инсульте и остеопорозе.
Ученые доказали пользу бокала вина на ночь для пожилых людей

В ходе данного исследования ученые, изучив базу данных на территории США с 2006 года по 2010 год, смогли дать оценку смертности, связанной с алкогольными напитками. Эксперты, сделав анализ, выявили, что у людей, употребляющих при жизни алкоголь, при этом умерших от заболевания печени, инсульта и панкреатита, именно возраст сыграл решающее значение.

К примеру, умеренное количество потребления вина снижает уровень холестерина в желчном пузыре, снижая риск развития желчных камней. Ученые доказали, что стакан вина минимизирует проблемы со здоровьем на 15 процентов.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:20

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