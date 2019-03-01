Ученые доказали пользу бокала вина на ночь для пожилых людей





В ходе данного исследования ученые, изучив базу данных на территории США с 2006 года по 2010 год, смогли дать оценку смертности, связанной с алкогольными напитками. Эксперты, сделав анализ, выявили, что у людей, употребляющих при жизни алкоголь, при этом умерших от заболевания печени, инсульта и панкреатита, именно возраст сыграл решающее значение.К примеру, умеренное количество потребления вина снижает уровень холестерина в желчном пузыре, снижая риск развития желчных камней. Ученые доказали, что стакан вина минимизирует проблемы со здоровьем на 15 процентов.