Почему стоит сходить в кино на фильм «Тобол» в эти выходные





Вожделенная премьера года призвала к серьёзным дискуссиям. У проекта появились как преданные фанаты, так и жестокие враги и критики. Однако мы сейчас предоставим семь причин и маленькое дополнение, почему же вам всё-таки стоит сходить на этот фильм.Стоит понимать, что после начал просмотра фильма «Тобол», зритель получит настоящий подарок в визуальном плане - сможет поразиться даже самый изощрённый критик. Прекрасная картинка, природные пейзажи, правдивые декорации, и тонкое отношение к деталям создаёт необходимую атмосферу и очарование фильма. Отдельно хочется отметить сцены битв и сражений в исполнении каскадеров из Кавказа от группы «Nomad Stunts», что популярны и известны в Голливуде, которые в своём профессионализме не оставят безразличными поклонников боевиков. Наличие у кинокартины рейтинга 16+, однако, не ставит жестокие рамки морали и закона – фильм можно смотреть всей семьёй. Особенно, он понравится нынешней молодёжи в лице парней.Однако стоит упомянуть и культурное содержание фильма. Тот труд, проделанный с профессионалами из разных отраслей (летописцы, историки, писатели, краеведы) был довольно долгосрочным, но полезным. Это проявляется в раскрытии исторического периода фильма, то есть позволяет за счёт сюжета, декораций, оборудования поближе познакомиться с эпохой правления Петра. Из интересных фактов: актёры изучили большое количество исторических записей и документаций, дабы вжиться в роль. Однако, стоит понимать, что «Тобол» - художественное произведение, хоть и старающаяся опираться на исторические факты, но оно не в коим случае не претендует на свою документальность.Этот критерий играет наиболее важную роль в фильме. Даже авторы сами говорят, что кастинг актёров – самый большой успех «Тобола». Актёрский состав состоит, как из звёзд современности – Дмитрий Назаров, Дмитрий Дюжев, Александр Лазарев мл, Евгений Дятлов и Екатерина Гусева, так и из начинающих исполнителей: Павел Табаков, Агата Муцениеце, Юлия Макарова и другие. Главная роль исполнилась Ильёй Маланиным, известным ещё с сериала «Полицейский с Рублёвки в Бескудново». Образ заточённого шведа исполнился Андреем Бурковским, проявившим себя ролью в “Звоните Ди Каприо».Состоит, прежде всего, из костюмов и декораций. К их подготовке использовали помощь живописцев и представителей музея, включая Эрмитаж. Все наряды Петра I были сделаны по достоверным данным его размер одежд. Всего для фильма были сшиты более 150 костюмов, всякий из которых имел от 6 до 20 деталей. Работа сталась трудной и усердной, но конечный итог предвосхищает все ожидания. По окончанию съемок большую часть нарядов и одеяний передали музеям Тобольска.Основным местом для съемок стал город Тобольск. По историческим данным он был первым столицей Сибири, а учитывая подтекст фильма об истории Сибири, можно смело сказать, что сам город является одним из основных персонажей киноленты. Определённые трудности в виде холодной погоды зимой или летним посягательством комаров, однако, не смогли испортить хорошие впечатления от великого города у всех из съёмочной группы.Олег Урушев – генеральный продюсер и автор идеи говорит, что в фильме смотрящий может увидеть несколько взглядов на такие ценности как любовь, честь, достоинство, отношение к Родине. Иван и Маша это взгляд русского человека. Йохан и Бригитта – это, соответственно, западное культурное отражение, а Онхудай – это мировоззрения восточного мира. Прослеживать взаимосвязь между этими взглядами и мирами, где они похоже, где различны и т.д представляется очень увлекательно. А также фильм не содержит дискриминации того или иного восприятия мира – каждый из них представлен реалистично и справедливо.На равном уровне в фильме находится тема любви, наряду с историчностью, боевитостью и тайными смыслами. История Маши Ремизовой и Ивана Демарина, вместе с Бригиттой и Йоханном прибавляют кинопроизведению выразительности чувств и драматичности.Каждое художественное произведение имеет свою историю его созидания. И часто это оказывает влияния на того, кто это произведение познаёт. Продюсеры «Тобола», как и всякие в наше время, несомненно, стремились к финансовому успеху, но не трудно было заметить, что первейшим для них факторов стала человеческая суть. Сами киносъёмки стали великим действом для жителей Сибири, а потому в качестве массового скопления очень много использовалось обычных людей и местных актёров, некоторые даже получили свои полноценные роли. Создатели решили не экономить на историчности и поэтому после окончания съемок пополняли несколько местных музеев Тобольска свежими копиями старых предметов. Также проявление уважения и благодарности к жителям Сибири выразилось в первых премьерных показах в Тюмени и Тобольске.Как многим известно, кинокартина снята по мотивам писателя из Перми Алексея Иванова. Сам писатель вначале пытался работать над сценарием, но что-то пошло не так и он ушёл из проекта, после чего вернулся к писательству. По заверению Алексея Иванова итог сьёмок фильма пришёлся ему не по душе. Однако, любителем сего романа не следует отказываться от похода на «Тоболь». Так что, всем поклонникам исторических романах не стоит отрекаться от просмотра новоприбывшего боевика.