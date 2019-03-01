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Ящик Пандоры: Боги контролировали численность населения планеты с помощью различных болезней
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Ящик Пандоры: Боги контролировали численность населения планеты с помощью различных болезней

Когда в 2000 году мир впервые столкнулся с эпидемиями гриппа, после которых людей стал поражать вирус лихорадки Эбола и многие неизвестные науке бактерии, многие независимые исследователи заговорили об их искусственном происхождении. Проведя ряд исследований, ученые выдвинули гипотезу о древних богах, которые на протяжении всей эволюции человечества контролировали численность населения планеты с помощью различных болезней.
Ящик Пандоры: Боги контролировали численность населения планеты с помощью различных болезней

Впервые такая версия была озвучена в греческих мифах о ящике Пандоры, подаренном людям небожителями, вот только после открытия этого предмета, на них посыпались различные беды. Кроме того, само имя богини в некоторых мертвых языках переводится, как “Дорога к дому богов”, да и само небесное здание во многих манускриптах выглядит, как современная ракета. Светила науки в последнее время часто затрагивают темы, связанные с теорией палеоконтакта, о чем красноречиво свидетельствую тексты исчезнувших цивилизаций.
Ящик Пандоры: Боги контролировали численность населения планеты с помощью различных болезней

Вот только космическим гостям чрезмерное внимание со стороны аборигенов было не нужно, а потому они решили сразу защитить свои стоянки внеземных кораблей от незваных гостей с помощью штаммов смертельных недугов. Такие места стали называться проклятыми, а судьбы смельчаков, осмелившихся нарушить запреты богов, подробно описаны в шумерских сказаниях о Гильгамеше. Герой эпоса вместе со своим другом отправился в лес, чтобы найти цветок бессмертия, но спутник погиб от загадочного недуга, да и сам смельчак был на волоске от смерти.
Ящик Пандоры: Боги контролировали численность населения планеты с помощью различных болезней

Аналогичные сюжеты ученые нашли в легендах ассирийцев и вавилонян, после которых болезни описывали греки и арабы. Даже библейские тексты часто делают акцент на карах Бога по отношению к народу Израиля и его врагов, хотя пришельцы хорошо относились к человечеству, которое было нужно им для добычи полезных ископаемых. Вопрос колонизации планеты был под угрозой из-за растущей численности населения, о чем тоже иносказательно упоминают священные тексты. Если внимательно просмотреть сюжеты, то можно заметить, как Ева дважды уничтожала людей.
Ящик Пандоры: Боги контролировали численность населения планеты с помощью различных болезней

Сначала женщина и Адам были изгнаны из рая после вкушения запретного плода, но потом незадолго до его смерти она приносила супруга к вратам рая, чтобы попросить у небожителей лекарство. Вот только внеземные существа не планировали помогать своим созданиям из лаборатории, после чего решили наслать на Землю эпидемию. Владимир Дегтярев после изучения документов заметил, что жизнь человека из-за таких вмешательств сократилась до 100 лет, а дальше боги покинули планету, оставив в запретных зонах контейнеры с вирусами. Отсюда они стали разноситься по всему миру благодаря зараженным любопытным особам.
Ящик Пандоры: Боги контролировали численность населения планеты с помощью различных болезней

Можно сказать, что это фантастика, не подтвержденная фактами? Нет! Записи, оставленные шумерами и жителями Вавилона, никогда не описывали симптомы гриппа, чумы, оспы, проказы или кори. Медики этих цивилизаций лечили своих пациентов от вывихов, переломов, бесплодия, катаракты, сердечных недугов и различных ранений после боя. Беды людей начались после массовой миграции караванов купцов, которые в период Средневековья разносили различные инфекции вместе с товарами даже несмотря не меры профилактики на карантине.
Ящик Пандоры: Боги контролировали численность населения планеты с помощью различных болезней

Многие специалисты считают конкистадоров главными виновниками массового уничтожения коренного населения Америки, потому что они привезли с собой бубонную чуму, сифилис и испанку, убившую 20 миллионов жителей Европы. Письмена инков и майя сохранили сведения о секретных местах в горах, где боги оставили свои опасные хранилища. Тогда жрецы открыли их, рискуя своими жизнями, чтобы отдать врагам зараженное золото. Вирус Эбола тоже является подарком африканских небесных существ, но спровоцировали его появление в мире колонизаторы.
Ящик Пандоры: Боги контролировали численность населения планеты с помощью различных болезней

Когда Давид Ливингстон впервые пересек пустыню Калахари, а потом добрался до водопада Виктория, он опубликовал манифест, где сообщил, что откроет этот континент, или погибнет. Вторые слова ученого стали пророческими, потому что во время поисков истока Нила он подхватил странную лихорадку, а потом бесследно исчез. Поиски путешественника были долгими, и только в 1871 году экспедиция нашла его в ужасном состоянии, после чего он скончался. Несмотря на большой вклад в науку, многие специалисты неоднозначно относятся к его деятельности.
Ящик Пандоры: Боги контролировали численность населения планеты с помощью различных болезней

Исследователь ревностно проповедовал христианство, пытаясь обратить в новую веру племена, а также заставить их отречься от своих идолов. Кроме того, он неоднократно бывал на территории Зимбабве, когда исследовал реку Эбола. Название водного ресурса с древних языков переводится, как “ здесь бог спрятал болезнь”. Учитывая факты кончины ученого и внезапное возникновение эпидемии, неутешительные выводы уже можно сделать. Сейчас многие эксперты желают знать, как можно защитить человечество от проклятия древних богов, так как исследования показали, что еще не все дары Пандоры были выпущены на свободу. В связи с такими событиями они не рекомендуют смельчакам испытывать судьбу и пытаться изучать запретные места, пренебрегая древними преданиями, пока эти уголки планеты не будут подробно проанализированы учеными.



 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:00

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