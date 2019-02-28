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Ольга Серябкина в Instagram начала "сбор персональных данных"

Бывшая солистка российской популярной группы Serebro Ольга Серябкина в своем блоге Instagram начала сбор персональных данных в виде номеров телефонов. Ради забавы она предложила созвониться с кем-то из своих подписчиков и поболтать, а инициатором телефонного звонка будет именно она.
Ольга Серябкина в Instagram начала "сбор персональных данных"

Теперь Ольга Серябкина выступает сольно и ее псевдоним короткий и лаконичный: Molly. Она часто публикует свежие снимки в социальной сети Instagram и общается со своими почитателями. А не так давно она выступила с предложением позвонить кому-то из них. Для этого они должны оставить номер своего мобильно внизу под ее постом. "А ещё интересно, какой будет голос у моего собеседника и что мы друг другу расскажем...)) Жду номер. Скоро наберу", - подытожила певица.

Более 2000 читателей блога Серябкиной предоставили свои номера. Любопытно, что ее аккаунт является открытым и доступ к этим номерам есть у каждого желающего. И не исключено, что среди владельцев сотовых телефонов есть и несовершеннолетние дети.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:14

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