Употребление антибиотиков в детском возрасте может приводит к появлению психических заболеваний





Учёные выявили связь между депрессией, а также бактериями. Подопытные мыши, которые обработали антибиотиками, показали худшие тесты на память. Ещё изменения затронули аутистический спектр, а также нейродегенеративные расстройства. Речь также ведётся о болезни Альцгеймера. Во втором исследовании учёные изучали редкий вид кишечных бактерий KLE1738. Данные бактерии являются связанными с ГАМК - гамм-аминомасляной кислотой. Специалисты отмечают, что совместная работа разных типов бактерий в кишечнике имеет большое значение, так как ГАМК представляет собой нейроактивное соединение, которое необходимо для нормального функционирования центральной нервной системы.По словам экспертов, основные депрессивные расстройства являются связанными с уменьшением уровня ГАМК. Из проведённых исследований медицинские специалисты вывели, что антибиотики, которые потребляются в детстве, могут приводить к психическими заболеваниями.