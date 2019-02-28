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Употребление антибиотиков в детском возрасте может приводит к появлению психических заболеваний

Употребление антибиотиков в детском возрасте может быть причиной появления психических заболеваний. Согласно предположениям исследователей, кишечный микробиом шлёт мозгу сигналы, при этом модулируя настроение, а также восприимчивость к болезням, связанных с психикой.

Употребление антибиотиков в детском возрасте может приводит к появлению психических заболеваний


Учёные выявили связь между депрессией, а также бактериями. Подопытные мыши, которые обработали антибиотиками, показали худшие тесты на память. Ещё изменения затронули аутистический спектр, а также нейродегенеративные расстройства. Речь также ведётся о болезни Альцгеймера. Во втором исследовании учёные изучали редкий вид кишечных бактерий KLE1738. Данные бактерии являются связанными с ГАМК - гамм-аминомасляной кислотой. Специалисты отмечают, что совместная работа разных типов бактерий в кишечнике имеет большое значение, так как ГАМК представляет собой нейроактивное соединение, которое необходимо для нормального функционирования центральной нервной системы.

По словам экспертов, основные депрессивные расстройства являются связанными с уменьшением уровня ГАМК. Из проведённых исследований медицинские специалисты вывели, что антибиотики, которые потребляются в детстве, могут приводить к психическими заболеваниями.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:15

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