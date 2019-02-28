Андрея Аршавина заподозрили в намерении снова жениться





По словам правозащитника супруги Аршавина, экс-игрок сборной России имеет в планах жениться в самое ближайшее время. К таким выводам Добровинского подтолкнула спешка спортсмена в бракоразводном процессе. Адвокат предположил, что футболист имеет достаточно бурную личную жизнь. Ссылаясь на слова своей подзащитной, он рассказал представителям средства массовой информации о том, что Аршавин торопится с разводом, ему очень важно получить решение суда как можно быстрее. Однако точная причина такого поведения не известна ни ему, ни Казминой.Несмотря на желание спортсмена Добровинский сообщил об новых обстоятельствах, который перенесут решение суда, как минимум на несколько месяцев. Правозащитник говорит о том, что в начале весны супруги начнут обговаривать вопрос касательно выплаты алиментов.