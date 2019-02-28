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Ученые разрешили “заедать” стресс сладостями
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Ученые разрешили “заедать” стресс сладостями

Последние исследования ученых показали, что “заедать” стресс сладостями - хорошая идея. В противном случае мозг сам находит необходимую для его работы глюкозу, которая также нужна для нормального обмена веществ в организме.
Ученые разрешили “заедать” стресс сладостями

В условиях стресса главный орган нервной систем человека требует на 12% больше энергии, из-за чего углеводы ему необходимы. В рамках научной работы ученые Университета Любека (Германия) исследовали респондентов в состоянии стресса. Их производительность действительно улучшилась после употребления пищи.

Вентромедиальный и латериальный гипоталамусы в головном мозге участвуют в обмене веществ в организме, вызывая чувство голода. В этом участке органа есть ядро аркуатус, которое, в случае, если глюкозы не хватает, блокирует ее переработку в других частях тела. Поэтому люди во время стресса и начинают больше есть, добавляя, в среднем, 34 гр углеводов дополнительно в своем меню.

В противном случае мозг начнет использовать другую глюкозу, необходимую для работы жировых и мышечных клеток. В организме запускает механизм, при котором гормоны стресса начинают вырабатываться с большей силой, в результате чего волнение может возрастать, что повышает риск депрессии, сердечных приступов и инсульта.

Ученые рекомендуют в условиях стресса есть сладкое, как источник быстрых углеводов. Кроме того, особое внимание стоит обратить в случае, если мозг постоянно “работает на полную” - тогда суточную норму калорий стоит увеличить.



 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Екатерина Кузнецова Сегодня, 09:09

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