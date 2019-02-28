Ученые: В глобальном распространении растений важную роль играет их симбиоз с грибами
Международная группа ученых провела исследование, в результате которого обнаружила, что в глобальном распространении растений важную роль играет их симбиоз с грибами. Информация научной работе опубликована в зарубежном издании ScienceDaily.
Международная группа исследователей при участии специалистов из Геттингенского университета выяснила, что грибы и растения способны обмениваться питательными веществами через тонкую корневую систему последних: гриб получает углеводы от растения, а растение получает питательные вещества, которые гриб впитал из почвы.
Эксперты изучили новые данные о растительном мире 1100 островных и материковых регионов и обнаружили, что этот процесс играет важную роль в глобальном распространении растений, особенно четко такая взаимосвязь прослеживается на островах.
По словам авторов научной работы, результаты их исследования свидетельствуют о том, что сложные отношения между различными организмами имеют решающее значение для понимания и сохранения глобального биологического разнообразия. Отсутствие партнера по взаимодействию может нарушить экосистемы и сделать их более восприимчивыми к биологическим инвазиям.
Международная группа исследователей при участии специалистов из Геттингенского университета выяснила, что грибы и растения способны обмениваться питательными веществами через тонкую корневую систему последних: гриб получает углеводы от растения, а растение получает питательные вещества, которые гриб впитал из почвы.
Эксперты изучили новые данные о растительном мире 1100 островных и материковых регионов и обнаружили, что этот процесс играет важную роль в глобальном распространении растений, особенно четко такая взаимосвязь прослеживается на островах.
По словам авторов научной работы, результаты их исследования свидетельствуют о том, что сложные отношения между различными организмами имеют решающее значение для понимания и сохранения глобального биологического разнообразия. Отсутствие партнера по взаимодействию может нарушить экосистемы и сделать их более восприимчивыми к биологическим инвазиям.
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:06