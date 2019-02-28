Назван ТОП звезд с самыми редкими и необычными болезнями





Американский актер получил признание после выхода на экраны фильма "Назад в будущее". Незамысловатая комедия с глубоким смыслом сразу же покорила зрителей, а поклонницы начали интересоваться личной жизнью звезды. Однако мало кто знает, что на самом деле знаменитость преследует такой недуг, как болезнь Паркинсона. На протяжении 7 лет артист скрывал борьбу за жизнь, и только в 1998 году мир узнал, насколько все серьезно.Звезда с мировым именем, кажется, совсем не стареет. Время идет, а певица продолжает удивлять окружающих своим свежим внешним видом. Только в 1991 году певице поставили диагноз под названием миалгический энцефаломиелит или синдром хронической усталости. Долгое время звезда борется с жесткой формой данного недуга, и это не сказывается на ее внешнем виде. Певица призналась, что выступления даются ей нелегко, и даже после завершения певческой карьеры она вынуждена бороться за хорошее самочувствие. Знаменитость периодически проходит курсы реабилитации, однако избавиться от болезни навсегда у нее не получится.Певец Принс громко заявил о себе благодаря необычному репертуару и своей схожести с одной из легенд музыки Элвисом Пресли. На молодого человека сразу же обрушилась волна популярности, а вместе с ней и критики со стороны хейтеров. Долгое время певцу удавалось скрывать, что он страдает от эпилепсии, а как известно, данное заболевание является неизлечимым и часто приводит человека к летальному исходу в молодом возрасте. Только в 2009 году знаменитость открыто заявил о болезни и рассказал, как тяжело ему живется из-за выступлений и частых переездов и перелетов.Мало кто мог подумать, что она сможет добиться мировой славы. Дело в том, что в молодом возрасте знаменитости поставили диагноз - волчанка и синдром Шмидта. Данные заболевания часто приводят к летальному исходу молодых людей, и девушке было очень сложно показать свои таланты. Никто не хотел браться за звезду, однако благодаря своей целеустремленности и вокальным данным никому неизвестной певице все же удалось стать звездой.Один из самых сексуальных актеров Голливуда также не стал исключением. Глядя на актера на экране, невозможно представить, что он имеет неизлечимую болезнь. Дело в том, что знаменитости поставили диагноз - болезнь Лайма или клещевой боррелиоз. Данный недуг вызывает постоянную усталость и сонливость, человек испытывает боль в суставах и мучается болезнями почек. Тем не менее, обнаруженные болезни не помешали Болдуину сниматься и стать одним из самых высокооплачиваемых актеров современности.Знойная красотка часто публикует оголенные снимки, глядя на которые никто не может оставаться равнодушным. Звезда реалити-шоу давно получила мировую славу, часто выходит на подиум и даже запустила собственную линию одежды и косметики. Тем не менее, в одном из выпусков шоу «Семейство Кардашьян» Ким призналась, что страдает от экземы, заболевания, при котором на коже появляются воспаления. Считается, что основной причиной экземы является стресс. Как борется знаменитость с проявлениями болезни, она не рассказывает, однако, глядя на фото, кажется, что ее кожа выглядит идеально.Глядя на Фримана на экране, создается ощущение, что этот актер снимается всю жизнь, ведь даже в преклонном возрасте он остается одним из самых популярных и исполняет серьезные роли в кино. Однако стоит отметить, что знаменитости поставили диагноз фибромиалгия. Артист часто страдает от хронических болей в суставах и костях. Он периодически проходит лечение, но избавиться от болезни навсегда попросту невозможно. Как именно Фриману удается исполнять трюки в кино, остается неизвестным.Один из самых известных реперов, как и большинство звезд, не мог поверить, что когда-то он станет знаменитым. Востребованность заставляет певца давать по несколько концертов в день, однако и его не обошли стороной болезни. Недавно знаменитость признался, что страдает от эпилепсии. Однажды артисту стало плохо, у него случилось три приступа недуга подряд, из-за чего репера даже пришлось госпитализировать в срочном порядке.Смотря на снимки одной из самых сексуальных актрис и признанных красавиц мира трудно поверить, что в раннем возрасте ей оставили диагноз диабет. Тогда молодая актриса впала в кому, ей было очень плохо. После пройденного курса лечения артистка решила всерьез взяться за свое здоровье, начала правильно питаться и заниматься спортом. С тем, что она добилась прекрасных результатов, спорить нет смысла, ведь даже в 51 год звезда продолжает радовать поклонников обнаженными снимками, где показывает прекрасную физическую форму и свежий внешний вид.Красотка, заворожившая весь мир своей улыбкой, оскароносная актриса также страдает от редкого недуга. Жизнь звезды постоянно находится в опасности, ведь ей поставили диагноз тромбоцитопения. Это значит, что кровь плохо сворачивается, и даже маленький порез может привести к сильному кровотечению. Несмотря на все сложности, голливудская красавица продолжает радоваться жизни, сниматься в фильмах и пропагандировать здоровый образ жизни. Стоит отметить, что вес Робертс составляет всего 45 килограммов при росте 175 сантиметров. Вопреки подозрениям в анорексии, звезда говорит, что чувствует она себя отлично.Один из самых высокооплачиваемых футболистов, кажется, всегда вел здоровый образ жизни и имел хорошую физическую форму. Однако на одном из матчей звезда футбола достал ингалятор, после чего у него заподозрили астму. Долгое время знаменитость опровергал данную информацию, однако все признался, что диагноз верен.