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Назван ТОП звезд с самыми редкими и необычными болезнями
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Назван ТОП звезд с самыми редкими и необычными болезнями

Сегодня во всем мире отмечается Международный день редких заболеваний. Мало кто знает, что звезды, как и обычные люди, вынуждены бороться с хроническими и редкими недугами, которые преследуют их на протяжении всей жизни. Журналисты редакции Dni24 собрали ТОП знаменитостей с редкими и необычными болезнями.
Назван ТОП звезд с самыми редкими и необычными болезнями

Майкл Джей Фокс
Назван ТОП звезд с самыми редкими и необычными болезнями

Американский актер получил признание после выхода на экраны фильма "Назад в будущее". Незамысловатая комедия с глубоким смыслом сразу же покорила зрителей, а поклонницы начали интересоваться личной жизнью звезды. Однако мало кто знает, что на самом деле знаменитость преследует такой недуг, как болезнь Паркинсона. На протяжении 7 лет артист скрывал борьбу за жизнь, и только в 1998 году мир узнал, насколько все серьезно.

Шер
Назван ТОП звезд с самыми редкими и необычными болезнями

Звезда с мировым именем, кажется, совсем не стареет. Время идет, а певица продолжает удивлять окружающих своим свежим внешним видом. Только в 1991 году певице поставили диагноз под названием миалгический энцефаломиелит или синдром хронической усталости. Долгое время звезда борется с жесткой формой данного недуга, и это не сказывается на ее внешнем виде. Певица призналась, что выступления даются ей нелегко, и даже после завершения певческой карьеры она вынуждена бороться за хорошее самочувствие. Знаменитость периодически проходит курсы реабилитации, однако избавиться от болезни навсегда у нее не получится.

Принс
Назван ТОП звезд с самыми редкими и необычными болезнями

Певец Принс громко заявил о себе благодаря необычному репертуару и своей схожести с одной из легенд музыки Элвисом Пресли. На молодого человека сразу же обрушилась волна популярности, а вместе с ней и критики со стороны хейтеров. Долгое время певцу удавалось скрывать, что он страдает от эпилепсии, а как известно, данное заболевание является неизлечимым и часто приводит человека к летальному исходу в молодом возрасте. Только в 2009 году знаменитость открыто заявил о болезни и рассказал, как тяжело ему живется из-за выступлений и частых переездов и перелетов.

Тони Брэкстон
Назван ТОП звезд с самыми редкими и необычными болезнями

Мало кто мог подумать, что она сможет добиться мировой славы. Дело в том, что в молодом возрасте знаменитости поставили диагноз - волчанка и синдром Шмидта. Данные заболевания часто приводят к летальному исходу молодых людей, и девушке было очень сложно показать свои таланты. Никто не хотел браться за звезду, однако благодаря своей целеустремленности и вокальным данным никому неизвестной певице все же удалось стать звездой.

Алек Болдуин
Назван ТОП звезд с самыми редкими и необычными болезнями

Один из самых сексуальных актеров Голливуда также не стал исключением. Глядя на актера на экране, невозможно представить, что он имеет неизлечимую болезнь. Дело в том, что знаменитости поставили диагноз - болезнь Лайма или клещевой боррелиоз. Данный недуг вызывает постоянную усталость и сонливость, человек испытывает боль в суставах и мучается болезнями почек. Тем не менее, обнаруженные болезни не помешали Болдуину сниматься и стать одним из самых высокооплачиваемых актеров современности.

Ким Кардашьян
Назван ТОП звезд с самыми редкими и необычными болезнями

Знойная красотка часто публикует оголенные снимки, глядя на которые никто не может оставаться равнодушным. Звезда реалити-шоу давно получила мировую славу, часто выходит на подиум и даже запустила собственную линию одежды и косметики. Тем не менее, в одном из выпусков шоу «Семейство Кардашьян» Ким призналась, что страдает от экземы, заболевания, при котором на коже появляются воспаления. Считается, что основной причиной экземы является стресс. Как борется знаменитость с проявлениями болезни, она не рассказывает, однако, глядя на фото, кажется, что ее кожа выглядит идеально.

Морган Фриман
Назван ТОП звезд с самыми редкими и необычными болезнями

Глядя на Фримана на экране, создается ощущение, что этот актер снимается всю жизнь, ведь даже в преклонном возрасте он остается одним из самых популярных и исполняет серьезные роли в кино. Однако стоит отметить, что знаменитости поставили диагноз фибромиалгия. Артист часто страдает от хронических болей в суставах и костях. Он периодически проходит лечение, но избавиться от болезни навсегда попросту невозможно. Как именно Фриману удается исполнять трюки в кино, остается неизвестным.

Лил Уэйн
Назван ТОП звезд с самыми редкими и необычными болезнями

Один из самых известных реперов, как и большинство звезд, не мог поверить, что когда-то он станет знаменитым. Востребованность заставляет певца давать по несколько концертов в день, однако и его не обошли стороной болезни. Недавно знаменитость признался, что страдает от эпилепсии. Однажды артисту стало плохо, у него случилось три приступа недуга подряд, из-за чего репера даже пришлось госпитализировать в срочном порядке.

Холли Берри
Назван ТОП звезд с самыми редкими и необычными болезнями

Смотря на снимки одной из самых сексуальных актрис и признанных красавиц мира трудно поверить, что в раннем возрасте ей оставили диагноз диабет. Тогда молодая актриса впала в кому, ей было очень плохо. После пройденного курса лечения артистка решила всерьез взяться за свое здоровье, начала правильно питаться и заниматься спортом. С тем, что она добилась прекрасных результатов, спорить нет смысла, ведь даже в 51 год звезда продолжает радовать поклонников обнаженными снимками, где показывает прекрасную физическую форму и свежий внешний вид.

Джулия Робертс
Назван ТОП звезд с самыми редкими и необычными болезнями

Красотка, заворожившая весь мир своей улыбкой, оскароносная актриса также страдает от редкого недуга. Жизнь звезды постоянно находится в опасности, ведь ей поставили диагноз тромбоцитопения. Это значит, что кровь плохо сворачивается, и даже маленький порез может привести к сильному кровотечению. Несмотря на все сложности, голливудская красавица продолжает радоваться жизни, сниматься в фильмах и пропагандировать здоровый образ жизни. Стоит отметить, что вес Робертс составляет всего 45 килограммов при росте 175 сантиметров. Вопреки подозрениям в анорексии, звезда говорит, что чувствует она себя отлично.

Дэвид Бэкхем
Назван ТОП звезд с самыми редкими и необычными болезнями

Один из самых высокооплачиваемых футболистов, кажется, всегда вел здоровый образ жизни и имел хорошую физическую форму. Однако на одном из матчей звезда футбола достал ингалятор, после чего у него заподозрили астму. Долгое время знаменитость опровергал данную информацию, однако все признался, что диагноз верен.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 08:39

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