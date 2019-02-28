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В США обнаружен редкий вид гигантской рыбы, никогда не встречавшийся в Северном полушарии

Редкий вид гигантской рыбы, никогда ранее не встречавшийся в Северном полушарии, обнаружен в одном из заповедников США. Информация об этом опубликована в научном издании Калифорнийского университета TheCurrent.


В США обнаружен редкий вид гигантской рыбы, никогда не встречавшийся в Северном полушарии

В феврале этого года уникальная крупная рыба была вынесена приливом на побережье калифорнийской заповедной зоны Coal Oil Point. Благодаря оперативной работе сотрудников природного комплекса и ученых ее удалось идентифицировать как Mola tecta. Помимо того, что это животное само по себе является редким, оно никогда ранее не встречалось в Северном полушарии.

Mola tecta принадлежит роду Mola семейства рыбы-луны. Впервые ее нашли на побережье острова в Новой Зеландии в 2014 году, а научное описание вида было сделано в 2017 году. Представители Mola tecta достигают в длину трех метров и весят до двух тонн.

На сегодняшний день ученым известно, что рыба обитает в водах Новой Зеландии, Юго-Восточной Австралии, Тасмании, Виктории, Нового Южного Уэльса, Южной Африки и Чили. До настоящего времени ни одна особь Mola tecta не была замечена в водоемах, расположенных к северу от экватора.

Ихтиологи пока не знают, как редкое существо оказалось так далеко от своего привычного ареала в Южном полушарии, но отмечают, что проведенная идентификация является первым серьезным шагом, чтобы это выяснить.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:04

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