АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП звезд с самыми редкими и необычными болезнями
EUR 74.82 USD 65.76
Курс валют на 28.02.2019

Жителя Сербии по ночам посещают вампиры

Житель Сербии подал жалобу в отделение полиции на вампиров. Мужчиной отмечается, что они начали ходить к нему домой по ночам.

Жителя Сербии по ночам посещают вампиры


Подобное заявление было подано пожилым мужчиной, который живёт вблизи городка Кладов (граница с Румынией). В нём говорится, что примерно месяц назад к нему начали приходить вампиры. Мужчина заявил, что они на него пока не пытались напасть. Мужчина утверждает, что эти существа посещают его, чтобы пообщаться с ним.

Он отмечает, что в 1-2 часа ночи его посещают вампиры. Они скидывают со стола пищу, ведут беседу с хозяином до самого утра, а также спят с ним. Местный житель надеется, что вампиры узнают о том, что он подал в отделение полиции заявление, и после этого оставят его в покое.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Назван ТОП звезд с самыми редкими и
Звезда «Игр престолов» Эмилия Кларк
Жителя Сербии по ночам посещают вампиры
Изучение микроскопических тихоходок
В Китае предлагается ввести
Ученые: Глубокий сон может остановить
Ученые: В глобальном распространении
Американские ученые обнаружили новый
В США обнаружен редкий вид гигантской
Новые фотографии Шаляпина и
Филипп Киркоров опубликовал видео со
В Госдуме предложили ввести в РФ «День
Гарик Харламов опроверг информацию о
Никас Сафронов отверг предложение
Учёные обнаружили вторую галактику без
Офтальмологи рассказали, как сохранить
«ВКонтакте» выпустит приложение для
В Apple разработали инновационный
До сегодняшних дней сохранился
Российский Vogue оскорбил Наталью
В Подмосковье состоялись испытания
Ученые: Геомагнитная буря ожидается в
Сооснователь Apple Стив Возняк заявил,
Юрист: Жена может шантажировать Марата
Ученые рассказали о новой гипотезе
Саша Черно и Иосиф Оганесян отказались
Язиля Набиуллина заявила о разводе с
Астрономы обнаружили «анемичную»
Dr. Web для Linux объявил о
В Москве молодой человек во время мытья
Просмотреть все новости