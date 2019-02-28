Жителя Сербии по ночам посещают вампиры





Подобное заявление было подано пожилым мужчиной, который живёт вблизи городка Кладов (граница с Румынией). В нём говорится, что примерно месяц назад к нему начали приходить вампиры. Мужчина заявил, что они на него пока не пытались напасть. Мужчина утверждает, что эти существа посещают его, чтобы пообщаться с ним.Он отмечает, что в 1-2 часа ночи его посещают вампиры. Они скидывают со стола пищу, ведут беседу с хозяином до самого утра, а также спят с ним. Местный житель надеется, что вампиры узнают о том, что он подал в отделение полиции заявление, и после этого оставят его в покое.