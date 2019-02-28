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В Apple разработали инновационный дисплей для будущих iPhone

Компания Apple продолжает изменять в лучшую сторону свои прежние разработки. Очередным ее проектом стал инновационный экран, который поможет решить несколько задач одновременно.
В Apple разработали инновационный дисплей для будущих iPhone

Основой очередной разработки являются вертикальные лазеры VCSEL, также применяемые в датчиках TrueDepth, но с отличиями. Так, их внедрят в специальный слой, что даст возможность фиксировать всевозможные деформации при касании экрана. В датчиках лазеры находятся отдельно от модели.

Apple уже запатентовала новый дисплей, а аналитики пока обдумывают варианты использования инновации «яблочной» фирмы. Например, она может и не применять лазеры, взяв в работу только многослойное покрытие. В этом случае будущие iPhone получат давно ожидаемый антиблик, которого так не хватает смартфонам.

Также допускается применение слоя для обновления 3D Touch, но наиболее реальным вариантом является внедрение датчика в дисплей последующих смартфонов. Тем более, пока еще никто из конкурентов Apple не внес на рассмотрение механизм, платформой которого являются ИК-лучи.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 00:00

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