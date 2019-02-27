Иосиф Оганесян отпустит Сашу Черно с подругами в Тунис, если она похудеет до 99 килограммов
Иосиф Оганесян почти согласился отпустить Сашу Черно в отпуск, ведь она якобы устала придумывать темы для скандалов и поднимать рейтинги "Дома-2". Однако, чтобы насладиться отдыхом, проектантке придется сбросить свой вес до 99 килограммов.
О своем желании отдохнуть Саша Черно говорила уже давно, однако ее муж Иосиф Оганесян и сама участница реалити-шоу не могли расслабиться и даже попросили поднять им зарплату, ведь именно они поднимают рейтинги и интерес поклонников к проекту.
Теперь же Саша Черно настроилась отдохнуть и отправиться в Тунис с подругами. Иосиф Оганесян вроде бы не против, но жена должна выполнить одно условие - похудеть до 99 килограммов. Поклонники и участники проекта уже поделились своим мнением по поводу сказанного участником "Дома-2". Многие считают, что Черно не похудеет, а условие - всего лишь повод не отпускать жену от себя.
О своем желании отдохнуть Саша Черно говорила уже давно, однако ее муж Иосиф Оганесян и сама участница реалити-шоу не могли расслабиться и даже попросили поднять им зарплату, ведь именно они поднимают рейтинги и интерес поклонников к проекту.
Теперь же Саша Черно настроилась отдохнуть и отправиться в Тунис с подругами. Иосиф Оганесян вроде бы не против, но жена должна выполнить одно условие - похудеть до 99 килограммов. Поклонники и участники проекта уже поделились своим мнением по поводу сказанного участником "Дома-2". Многие считают, что Черно не похудеет, а условие - всего лишь повод не отпускать жену от себя.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:15