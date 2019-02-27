Иосиф Оганесян отпустит Сашу Черно с подругами в Тунис, если она похудеет до 99 килограммов

О своем желании отдохнуть Саша Черно говорила уже давно, однако ее муж Иосиф Оганесян и сама участница реалити-шоу не могли расслабиться и даже попросили поднять им зарплату, ведь именно они поднимают рейтинги и интерес поклонников к проекту.Теперь же Саша Черно настроилась отдохнуть и отправиться в Тунис с подругами. Иосиф Оганесян вроде бы не против, но жена должна выполнить одно условие - похудеть до 99 килограммов. Поклонники и участники проекта уже поделились своим мнением по поводу сказанного участником "Дома-2". Многие считают, что Черно не похудеет, а условие - всего лишь повод не отпускать жену от себя.