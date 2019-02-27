АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная методика лечения облысения разработана в Великобритании
EUR 74.49 USD 65.62
Курс валют на 27.02.2019

Елена Подкаминская показала снимок с загадочным незнакомцем

Звезда российского театра и кино Елена Подкаминская недавно опубликовала в Instagram черно-белый снимок, где позирует с загадочным незнакомцем. Поклонники актрисы решили, что знаменитость перестала скрывать своего мужа Дениса Гущина.

Елена Подкаминская показала снимок с загадочным незнакомцем

39-летняя артистка наслаждается отдыхом в Таиланде вместе с наследницами Полиной и Евой. Елена Подкаминская часто радует подписчиков личного блога Instagram яркими и интересными публикациями, а на днях она очень удивила фанатов новой фотографией. На кадре звезда сериалов «Кухня» и «Другие» позирует на мотоцикле в черном мини-платье и очках, обнимая бойфренда, сидящего за рулем транспортного средства.

Подписчики артистки оценили пост кумира и очень ему обрадовались, ведь Подкаминская редко публикует романтические фото. Они предположили: отечественная киноактриса наконец-то показала общественности супруга и отца старшей дочери Дениса Гущина. Любители таланта знаменитости оставили положительные отзывы и самые теплые комплименты под кадром, называя звезду «красоткой», «богиней», «невероятно женственной», «русской Софи Лорен» и самой красивой и грациозной актрисой в России.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Бородина в Таиланде не вылезает
Андрей Черкасов отказался от фамилии
Супруг Алёны Кравец изменяет ей с
Бен Аффлек удивил своей внешностью
Маша Кохно в шутку заявила, что она
Анастасия Приходько сожалеет об участии
Экран смартфона Samsung Galaxy S10
Валерий Блюменкранц понял, что не может
Операционная система Lite OS от
Мария Кохно запускает собственное шоу
Елена Подкаминская показала снимок с
В Кирове мать заставила
Иосиф Оганесян отпустит Сашу Черно с
Иосиф Пригожин отказал во встрече сыну
Алену Бабенко раскритиковали из-за
Ведущие решили отобрать у Дмитрия
Эксперт прокомментировал внедрение в
Илья Яббаров не сможет больше ездить к
Сергей Кучеров ищет новую девушку на
Составлен топ-7 смарт-гаджетов для ЗОЖ
Ученые объяснили, почему медоносные
DreamWorks снимет продолжение
В Курске произошло ДТП при участи двух
Нового боевого робота России "Маркер"
Дочь Сергея Безрукова приготовила для
Учёные рассказали о происходящих в
Google в мобильном браузере Chrome
Запущенная СССР космическая станция
Судебные приставы Москвы вычисляют
Создатель Diablo III предложил идеи по
Просмотреть все новости