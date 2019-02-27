Елена Подкаминская показала снимок с загадочным незнакомцем

39-летняя артистка наслаждается отдыхом в Таиланде вместе с наследницами Полиной и Евой. Елена Подкаминская часто радует подписчиков личного блога Instagram яркими и интересными публикациями, а на днях она очень удивила фанатов новой фотографией. На кадре звезда сериалов «Кухня» и «Другие» позирует на мотоцикле в черном мини-платье и очках, обнимая бойфренда, сидящего за рулем транспортного средства.Подписчики артистки оценили пост кумира и очень ему обрадовались, ведь Подкаминская редко публикует романтические фото. Они предположили: отечественная киноактриса наконец-то показала общественности супруга и отца старшей дочери Дениса Гущина. Любители таланта знаменитости оставили положительные отзывы и самые теплые комплименты под кадром, называя звезду «красоткой», «богиней», «невероятно женственной», «русской Софи Лорен» и самой красивой и грациозной актрисой в России.