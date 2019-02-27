DreamWorks снимет продолжение мультфильма «Кот в сапогах»





Герой данной анимационной ленты получил известность благодаря своим «ясным» глазам в мультфильме «Шрек». Долгое время создатели думали над судьбой «Кота в сапогах», поскольку изначально планировался только перезапуск картины. Однако теперь Боб Персичетти намерен работать над продолжением «Puss in Boots». Он входит в состав создателей мультфильма «Человек паук: Через вселенные», данная работа получила награду «Оскар». К автору оскароносного мультика присоединится исполнительный директор компании Illumination Кристофер Меледандри. Более подробная информация пока отсутствует.Первая часть «Кот в сапогах» стал обладателем премии «Оскар» как «Лучший анимационный фильм».