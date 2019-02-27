Ольга Орлова призналась, что ей не хватает времени на себя

«У вас остается время на себя? Я весь свой досуг все время откладываю «на потом», только это «потом» практически никогда не случается», - написала звезда.

На своей странице в социальной сети телеведущая и звезда "Дома-2" опубликовала яркую фотографию, из-за чего многие фанаты решили, что она направляется на очередные съемки. Совсем недавно знаменитость прилетела с Сейшел, и уже занята в другом проекте.Фанаты поддержали своего кумира, сказав, что как и Ольга Орлова, часто забывают об отдыхе на фоне нужных дел и работы. Многие пожелали артистке все же находить время, чтобы организм отдыхал и набирался сил.