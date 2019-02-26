Ученые рассказали о теории жидкой Вселенной с антигравитацией
Ученые из Гарвардского университета выдвинули новую теорию, согласно которой наша Вселенная на самом деле состоит из жидкости с антигравитацией и отрицательной массой. Другими словами, во время расширения она будто выталкивает из себя планеты, воздействуя на них с определенной силой. Ученые пришли к выводу, что их теория вполне оправдана, ведь она объясняет существование темной энергии и темной материи.
Первые исследования
Впервые о существовании темной энергии и темной материи заговорили еще в прошлом веке после открытия ученого Фрица Цвикки. Астроном заметил странные изменения, происходящие в созвездии Волосы Вероники. Ученый не смог объяснить, как все звезды массивного объекта держатся вместе, ведь под влиянием космоса они должны были уже давно сместиться и поменять свое положение. Тогда эксперты предположили, что там может существовать звезда с мощной гравитацией или же массивная черная дыра. Но в первом случае созвездие светилось бы ярчайшим светом, а во втором - дыра поглотила бы часть звезд и планет, чего не происходило.
Тогда Цвикки так и не смог найти рационального объяснения, и об его исследованиях забыли. Однако ученые продолжили искать факты, подтверждающие существование темной материи и темной энергии, а также их влияния на космос. Темную материю или энергию невозможно уловить, ведь это не объект, однако эксперты придумали специальную ловушку, с помощью которой исследовали изменения космического пространства.
Ловушка для темной материи
Ученые пришли к выводу, что частицей темной энергии может быть нейтрино. Частица в несколько раз легче электрона, однако настолько распространена во Вселенной, что ее можно изучить. Доказательством того, что именно нейтрино является элементом темной энергии является тот факт, что она практически не взаимодействует с веществом, то есть Земля для нее также прозрачна, как стекло на окне. Кроме нейтрино, есть еще несколько предположений по поводу частиц темной энергии и темной материи, однако ни одно из них пока не нашло научного обоснования.
Для того, чтобы отследить нейтрино ученые создали специальный аппарат в рамках эксперимента под названием EDELWEISS. Принцип работы устройства достаточно прост, но требует больших затрат и усилий. Эксперты из России, Франции и Германии рассчитали, что рано или поздно нейтрино попадет в окрестности глубин нашей планеты, именно туда поместили "ловушку". Там можно избежать воздействия каких-либо других космических частиц, которые могли бы помешать чистоте эксперимента. Именно в тот момент, когда частица нейтрино встретится с атомом земного вещества, последний, по расчетам ученых, изменит свой импульс, о чем сразу станет известно благодаря передовому оборудованию. С момента запуска эксперимента прошло 14 лет, однако какого-либо результата пока добиться не удалось.
Именно после запуска эксперимента ученые поняли, что каждая материя имеет свою энергию, а значит при условии существования темной материи есть и темная энергия. Никто пока не смог понять, как именно эти два понятия совмещаются между собой, а потому теория о жидкой Вселенной - лишь одна из попыток описать взаимодействие понятий.
Странное отдаление галактик
Физик Джейми Фарнс из Оксфордского университета решил объяснить, почему галактики отдаляются друг от друга, ведь для этого на них должна воздействовать какая-либо сила извне. Да, существование темной энергии ученые уже признали, но почему она именно отталкивает галактики, а не сталкивает их между собой, объяснил ученый. По его мнению, каждая из галактик окружена жидкостью с антигравитацией, что не дает им сливаться в один огромных размеров космический объект. Существование данной жидкости также объясняет и существование темной материи. При столкновении "пузырь", в котором находится галактика, будто сжимает ее, уменьшая в размерах. В данном случае звезды как раз и ведут себя так, как в созвездии Волосы Вероники. Их будто притягивает к себе невидимая масса в центре, это и есть темная материя.
Именно теория жидкости с антигравитацией объясняет сразу существование понятий темная материя и темная энергия, уверен Фарнс. В такой жидкости находится и галактика Млечный Путь. Ученые пытались опровергнуть выдвинутую теорию, но пока математически им это не удалось. Однако в данном предположении все же есть изъян. Теория о жидкости во Вселенной не объясняет то, как наша галактика с положительной массой и гравитацией может обеспечиваться таким количеством жидкости, чтобы обеспечить постоянное сжатие внутри и выталкивание снаружи. Другими словами, она должна постоянно создаваться, но даже это не объясняет ускоренное расширение Вселенной.
Первые исследования
Впервые о существовании темной энергии и темной материи заговорили еще в прошлом веке после открытия ученого Фрица Цвикки. Астроном заметил странные изменения, происходящие в созвездии Волосы Вероники. Ученый не смог объяснить, как все звезды массивного объекта держатся вместе, ведь под влиянием космоса они должны были уже давно сместиться и поменять свое положение. Тогда эксперты предположили, что там может существовать звезда с мощной гравитацией или же массивная черная дыра. Но в первом случае созвездие светилось бы ярчайшим светом, а во втором - дыра поглотила бы часть звезд и планет, чего не происходило.
Тогда Цвикки так и не смог найти рационального объяснения, и об его исследованиях забыли. Однако ученые продолжили искать факты, подтверждающие существование темной материи и темной энергии, а также их влияния на космос. Темную материю или энергию невозможно уловить, ведь это не объект, однако эксперты придумали специальную ловушку, с помощью которой исследовали изменения космического пространства.
Ловушка для темной материи
Ученые пришли к выводу, что частицей темной энергии может быть нейтрино. Частица в несколько раз легче электрона, однако настолько распространена во Вселенной, что ее можно изучить. Доказательством того, что именно нейтрино является элементом темной энергии является тот факт, что она практически не взаимодействует с веществом, то есть Земля для нее также прозрачна, как стекло на окне. Кроме нейтрино, есть еще несколько предположений по поводу частиц темной энергии и темной материи, однако ни одно из них пока не нашло научного обоснования.
Для того, чтобы отследить нейтрино ученые создали специальный аппарат в рамках эксперимента под названием EDELWEISS. Принцип работы устройства достаточно прост, но требует больших затрат и усилий. Эксперты из России, Франции и Германии рассчитали, что рано или поздно нейтрино попадет в окрестности глубин нашей планеты, именно туда поместили "ловушку". Там можно избежать воздействия каких-либо других космических частиц, которые могли бы помешать чистоте эксперимента. Именно в тот момент, когда частица нейтрино встретится с атомом земного вещества, последний, по расчетам ученых, изменит свой импульс, о чем сразу станет известно благодаря передовому оборудованию. С момента запуска эксперимента прошло 14 лет, однако какого-либо результата пока добиться не удалось.
Именно после запуска эксперимента ученые поняли, что каждая материя имеет свою энергию, а значит при условии существования темной материи есть и темная энергия. Никто пока не смог понять, как именно эти два понятия совмещаются между собой, а потому теория о жидкой Вселенной - лишь одна из попыток описать взаимодействие понятий.
Странное отдаление галактик
Физик Джейми Фарнс из Оксфордского университета решил объяснить, почему галактики отдаляются друг от друга, ведь для этого на них должна воздействовать какая-либо сила извне. Да, существование темной энергии ученые уже признали, но почему она именно отталкивает галактики, а не сталкивает их между собой, объяснил ученый. По его мнению, каждая из галактик окружена жидкостью с антигравитацией, что не дает им сливаться в один огромных размеров космический объект. Существование данной жидкости также объясняет и существование темной материи. При столкновении "пузырь", в котором находится галактика, будто сжимает ее, уменьшая в размерах. В данном случае звезды как раз и ведут себя так, как в созвездии Волосы Вероники. Их будто притягивает к себе невидимая масса в центре, это и есть темная материя.
Именно теория жидкости с антигравитацией объясняет сразу существование понятий темная материя и темная энергия, уверен Фарнс. В такой жидкости находится и галактика Млечный Путь. Ученые пытались опровергнуть выдвинутую теорию, но пока математически им это не удалось. Однако в данном предположении все же есть изъян. Теория о жидкости во Вселенной не объясняет то, как наша галактика с положительной массой и гравитацией может обеспечиваться таким количеством жидкости, чтобы обеспечить постоянное сжатие внутри и выталкивание снаружи. Другими словами, она должна постоянно создаваться, но даже это не объясняет ускоренное расширение Вселенной.
Наука / Авторские новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:20