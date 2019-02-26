Ученые рассказали о теории жидкой Вселенной с антигравитацией





Впервые о существовании темной энергии и темной материи заговорили еще в прошлом веке после открытия ученого Фрица Цвикки. Астроном заметил странные изменения, происходящие в созвездии Волосы Вероники. Ученый не смог объяснить, как все звезды массивного объекта держатся вместе, ведь под влиянием космоса они должны были уже давно сместиться и поменять свое положение. Тогда эксперты предположили, что там может существовать звезда с мощной гравитацией или же массивная черная дыра. Но в первом случае созвездие светилось бы ярчайшим светом, а во втором - дыра поглотила бы часть звезд и планет, чего не происходило.Тогда Цвикки так и не смог найти рационального объяснения, и об его исследованиях забыли. Однако ученые продолжили искать факты, подтверждающие существование темной материи и темной энергии, а также их влияния на космос. Темную материю или энергию невозможно уловить, ведь это не объект, однако эксперты придумали специальную ловушку, с помощью которой исследовали изменения космического пространства.Ученые пришли к выводу, что частицей темной энергии может быть нейтрино. Частица в несколько раз легче электрона, однако настолько распространена во Вселенной, что ее можно изучить. Доказательством того, что именно нейтрино является элементом темной энергии является тот факт, что она практически не взаимодействует с веществом, то есть Земля для нее также прозрачна, как стекло на окне. Кроме нейтрино, есть еще несколько предположений по поводу частиц темной энергии и темной материи, однако ни одно из них пока не нашло научного обоснования.Для того, чтобы отследить нейтрино ученые создали специальный аппарат в рамках эксперимента под названием EDELWEISS. Принцип работы устройства достаточно прост, но требует больших затрат и усилий. Эксперты из России, Франции и Германии рассчитали, что рано или поздно нейтрино попадет в окрестности глубин нашей планеты, именно туда поместили "ловушку". Там можно избежать воздействия каких-либо других космических частиц, которые могли бы помешать чистоте эксперимента. Именно в тот момент, когда частица нейтрино встретится с атомом земного вещества, последний, по расчетам ученых, изменит свой импульс, о чем сразу станет известно благодаря передовому оборудованию. С момента запуска эксперимента прошло 14 лет, однако какого-либо результата пока добиться не удалось.Именно после запуска эксперимента ученые поняли, что каждая материя имеет свою энергию, а значит при условии существования темной материи есть и темная энергия. Никто пока не смог понять, как именно эти два понятия совмещаются между собой, а потому теория о жидкой Вселенной - лишь одна из попыток описать взаимодействие понятий.Физик Джейми Фарнс из Оксфордского университета решил объяснить, почему галактики отдаляются друг от друга, ведь для этого на них должна воздействовать какая-либо сила извне. Да, существование темной энергии ученые уже признали, но почему она именно отталкивает галактики, а не сталкивает их между собой, объяснил ученый. По его мнению, каждая из галактик окружена жидкостью с антигравитацией, что не дает им сливаться в один огромных размеров космический объект. Существование данной жидкости также объясняет и существование темной материи. При столкновении "пузырь", в котором находится галактика, будто сжимает ее, уменьшая в размерах. В данном случае звезды как раз и ведут себя так, как в созвездии Волосы Вероники. Их будто притягивает к себе невидимая масса в центре, это и есть темная материя.Именно теория жидкости с антигравитацией объясняет сразу существование понятий темная материя и темная энергия, уверен Фарнс. В такой жидкости находится и галактика Млечный Путь. Ученые пытались опровергнуть выдвинутую теорию, но пока математически им это не удалось. Однако в данном предположении все же есть изъян. Теория о жидкости во Вселенной не объясняет то, как наша галактика с положительной массой и гравитацией может обеспечиваться таким количеством жидкости, чтобы обеспечить постоянное сжатие внутри и выталкивание снаружи. Другими словами, она должна постоянно создаваться, но даже это не объясняет ускоренное расширение Вселенной.