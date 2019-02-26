“Остров-призрак” в озере Инари озадачил пограничный патруль Финляндии





Во время обхода финские пограничники внезапно заметили в озере остров, который словно появился из ниоткуда. Отчасти появление скальных образований способна объяснить вулканическая активность, однако ничего подобного в тот период в регионе не наблюдалось. Очевидцы признались, что были напуганы случившимся. Хотя остров и выглядит впечатляюще, прежде его здесь не было, поэтому не совсем ясно, откуда взялась целая “земля”.В комментариях на просторах Сети высказаться о случившемся успели также и пользователи. Некоторые из них уверены, что на самом деле “остров” может являться очень реалистичным миражом. Последний возникает при проходе света сквозь атмосферные слои, провоцируя странные эффекты вдоль горизонта. Впрочем, другая половина юзеров опровергла эту версию, считая, что о миражи не могут разбиваться волны.