



Стажировку Песковой, как стало известно СМИ, выпало проходить у Эмерика Шопрада. По мнению самого представителя Европарламента, девушка приходится дочерью важной в РФ персоне. Однако будучи студенткой, у нее имеется не меньше прав, чем у других учащихся местных вузов, вынужденных проходить стажировку в период своего обучения. Шопрад выделил, что на родине наследница Дмитрий Пескова не работала в каких-либо учреждениях публичного или частного характера, а поэтому конфликт интересов непосредственно в исполнении деятелем своего мандата депутата ЕП отсутствует.По имеющимся сведениям, практику Елизавета Пескова проходит еще с ноября 2018 года. Шопард признается, что после начала “сотрудничества” с россиянкой звучали некоторые русофобские высказывания, но они являются беспочвенными.