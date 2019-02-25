Младшая сестра Ольги Бузовой Анна может настроить свою аудиторию против телеведущей
Ольга Бузова после отдыха в Куршевеле сильно поссорилась со своей младшей сестрой Анной. С того времени прошло уже больше месяца, однако ни одна из знаменитостей не дала комментариев по этому поводу. Тем не менее, поклонники подозревают, что Бузова-младшая может настроить свою аудиторию против телеведущей.
На такие мысли фанатов Ольги Бузоой наталкивает тот факт, что в последнее время ее младшая сестра Анна ведет себя достаточно странно. Девушка призналась своим поклонникам, что спит с открытым ртом и у нее есть второй подбородок. Многие хотели бы знать, что именно послужило причиной ссоры между двумя некогда близкими сестрами, однако ни одна из них не хочет обсуждать сложившуюся ситуацию.
Исходя из странных постов Бузовой-младшей поклонники телеведущей "Дома-2" пришли к выводу, что стараясь быть поближе к своей аудитории, сестра пытается настроить ее против их кумира.
На такие мысли фанатов Ольги Бузоой наталкивает тот факт, что в последнее время ее младшая сестра Анна ведет себя достаточно странно. Девушка призналась своим поклонникам, что спит с открытым ртом и у нее есть второй подбородок. Многие хотели бы знать, что именно послужило причиной ссоры между двумя некогда близкими сестрами, однако ни одна из них не хочет обсуждать сложившуюся ситуацию.
Исходя из странных постов Бузовой-младшей поклонники телеведущей "Дома-2" пришли к выводу, что стараясь быть поближе к своей аудитории, сестра пытается настроить ее против их кумира.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:56