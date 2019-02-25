“Приступ обжорства” помешал Виктории Дайнеко выйти из дома

В режиме Stories в соцсети Виктория Дайнеко поделилась видео, где занимается приготовлением пищи. Также она опубликовала откровенный пост, где призналась, что на воскресенье планировала побывать в гостях у подруги, они должны были пойти в баню, певица даже подготовила купальники, но в итоге ее задержал “приступ обжорства”. Вместо отдыха в компании знакомой артистка целый день поедала с дочерью различные угощения, после чего они вместе смотрели мультфильмы. Звезда упомянула и о некоторых кулинарных экспериментах, которые не всегда заканчиваются удачно.В комментариях фолловеры призвали Викторию Дайнеко не беспокоиться из-за этого, ведь она обладает отличной фигурой, поэтому от нескольких блюд ее стройность точно не пострадает.