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“Приступ обжорства” помешал Виктории Дайнеко выйти из дома

Виктория Дайнеко в выходной день так и не смогла выйти из дома, поскольку столкнулась с “приступом обжорства”. О нарушенных планах певица рассказала поклонникам в сети Instagram.
“Приступ обжорства” помешал Виктории Дайнеко выйти из дома

В режиме Stories в соцсети Виктория Дайнеко поделилась видео, где занимается приготовлением пищи. Также она опубликовала откровенный пост, где призналась, что на воскресенье планировала побывать в гостях у подруги, они должны были пойти в баню, певица даже подготовила купальники, но в итоге ее задержал “приступ обжорства”. Вместо отдыха в компании знакомой артистка целый день поедала с дочерью различные угощения, после чего они вместе смотрели мультфильмы. Звезда упомянула и о некоторых кулинарных экспериментах, которые не всегда заканчиваются удачно.

В комментариях фолловеры призвали Викторию Дайнеко не беспокоиться из-за этого, ведь она обладает отличной фигурой, поэтому от нескольких блюд ее стройность точно не пострадает.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:25

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