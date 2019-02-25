Ученые выяснили, что происходит с парой при увеличении количества занятий любовью





Эксперты учли, что люди часто могут предоставлять неправдоподобные сведения по ошибке или специально. По мнению специалистов, то, насколько часто партнеры занимаются сексом, основывается на генах, биологии и обстоятельствах жизни. Одним из сильнейших факторов снижения частоты занятий сексом считается старение. Удовлетворение отношениями снижается со временем, что приводит к падению сексуального влечения. Влияет на это и тот факт, что пара становится старше и может испытывать проблемы со здоровьем.Многие люди наслаждаются сексом и полагают, что это улучшает их жизнь. Результаты исследования показали другой результат: психологически партнеры счастливее, если они могут заниматься любовью настолько часто, насколько им хочется. Кроме того, партнеры счастливее, если им кажется, что у них чаще бывает секс, чем у других.Исследователи привлекли респондентов, находящихся в отношениях, которые должны были удвоить частоту секса за 90 дней. Спустя 3 месяца у участников были более низкие уровни настроения и любовь к сексу меньше, чем у контрольных пар с обычной частотой половых актов. Не менее важны в этом вопросе такие факторы, как продолжительность сексуального опыта, разнообразие, а также настроение и общение пары.