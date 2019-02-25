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Компания Xiaomi презентовала «умную» лампочку Mi LED Smart Bulb

Китайская компания Xiaomi провела презентацию «умной» лампочки, которая получила название Mi LED Smart Bulb. Знакомство потребительской аудитории с новинкой произошла в преддверие выставки Mobile World Congress.
Компания Xiaomi презентовала «умную» лампочку Mi LED Smart Bulb

Разработчики оснастили смарт-лампочку 16 миллионами цветов, а также регулируемой цветовой температурой. Благодаря встроенным голосовым помощникам пользователь может управлять яркостью и изменять цвет Mi LED Smart Bulb используя только свой голос. Новинка способна поддерживать работу с интернет-сервисами: Google Assistant и Amazon Alexa. Представители компании подчеркнули, что их разработка – энергосберегающая. Устройство способно функционировать на протяжении 11 лет с условием, что ежедневно оно будет использоваться не более 6 часов.

Смарт-лампочка получила ценник в размере 19,9 евро за штуку. Потребителю новинка будет доступна как в белом, так и в цветных корпусах. Также известно, что Xiaomi совместно с компанией Philips представит на выставке Mobile World Congress лампу белого цвета, которую снабдили модулям для подключения к Wi-Fi. Ее стоимость составит менее 10 евро.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:55

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