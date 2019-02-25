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Генерал США раскрыл правду по поводу исследований поверхности Марса

Побывавший на войне во Вьетнаме генерал-майор Элберт Стаблбайн решил раскрыть всю правду, касающуюся исследований представителями NASA поверхности Марса. В прошлом военнослужащий стоял во главе департамента разведки и безопасности ВС США.
Генерал США раскрыл правду по поводу исследований поверхности Марса

Как отметил генерал, аппарату Voyager удалось запечатлеть на поверхности Марса многочисленные базы пришельцев, притом некоторые из них являлись подземными. Минусом является плохое качество полученных зондом снимков. Кроме того, по словам источника, наблюдать инопланетян и странные НЛО могли также участники миссии “Аполлон” и многие астронавты, жившие на МКС.

По утверждениям Стаблбайна, имеется множество вещей, рационально объяснить которые не представляется возможным. Органы власти скрывают некоторые данные от общественности, чтобы не провоцировать панику, и не усугублять ситуацию в целом. Генерал подчеркнул, что ученые уже долгие годы пытаются найти способ наладить связь с внеземным разумом.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 02:00

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