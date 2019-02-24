Житель Башкирии сделал из автомобиля «Жигули» подъемник на детскую горку
Житель Башкирии Газиз Сунаргулов вместе со своей семьей создал из автомобиля марки «Жигули» подъемник, предназначенный для катания на надувных санках с детской горки. Видео своего изобретения молодой человек разместил в микроблоге социальной сети Instagram.
Газиз Сунаргулов признался сотрудникам СМИ, что идея сделать из отечественного автомобиля модели «ВАЗ-2107» подъемник принадлежит его брату. По словам юноши, необходимость создания подобного устройства появилась, как улучшение производительности семейного бизнеса. Семья Сунаргуловых занимается прокатом тюбингов на достаточно крутой детской горе. Для того, чтобы облегчить маленьким клиентам подъем, предприниматели создали чудо-подъемник.
Газиз Сунаргулов рассказал, что переделали автомобиль и запустили аттракцион еще в прошлом году, однако, как признался парень подписывая пост в Сети, он забыл выложить отснятое видео. Во время зимних каникул устройство работало совершенно бесплатно. На сегодняшний день транспортное средства снова выполняет свои изначальные функции.
Газиз Сунаргулов признался сотрудникам СМИ, что идея сделать из отечественного автомобиля модели «ВАЗ-2107» подъемник принадлежит его брату. По словам юноши, необходимость создания подобного устройства появилась, как улучшение производительности семейного бизнеса. Семья Сунаргуловых занимается прокатом тюбингов на достаточно крутой детской горе. Для того, чтобы облегчить маленьким клиентам подъем, предприниматели создали чудо-подъемник.
Газиз Сунаргулов рассказал, что переделали автомобиль и запустили аттракцион еще в прошлом году, однако, как признался парень подписывая пост в Сети, он забыл выложить отснятое видео. Во время зимних каникул устройство работало совершенно бесплатно. На сегодняшний день транспортное средства снова выполняет свои изначальные функции.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:25