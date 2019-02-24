Врачи рассказали, почему корь стала очень опасной





Специалисты из Всемирной организации здравоохранения признали, что на территории Европы эпидемия кори. Данной инфекцией уже были заражены более 85 000 человек, и это стало самой крупной вспышкой за последние 10 лет. Источником кори стала Украина, на территории этой страны самый низкий в мире уровень вакцинации. Сообщается, что в России число инфицированных намного меньше, но в некоторых регионах все же имеются вспышки данного заболевания.Врачи рассказали, что сейчас корь стала опасной не только для детей, но и для взрослых. По словам специалистов, люди начали массово отказываться от вакцинации. Это и стало причиной того, что корь уже начала распространяться в некоторых регионах РФ. Например, из-за этого инфекционного заболевания в Новосибирске были закрыты на карантин 13 школ. Специалисты уверены, что есть только один способ остановить вспышки заболевания в стране, и это вакцинация.