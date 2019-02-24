Врачи рассказали, почему корь стала очень опасной
На данный момент корь стала серьезной проблемой, которая может навредить каждому. Врачи рассказали, почему данное инфекционное заболевание стало очень опасным для людей.
Специалисты из Всемирной организации здравоохранения признали, что на территории Европы эпидемия кори. Данной инфекцией уже были заражены более 85 000 человек, и это стало самой крупной вспышкой за последние 10 лет. Источником кори стала Украина, на территории этой страны самый низкий в мире уровень вакцинации. Сообщается, что в России число инфицированных намного меньше, но в некоторых регионах все же имеются вспышки данного заболевания.
Врачи рассказали, что сейчас корь стала опасной не только для детей, но и для взрослых. По словам специалистов, люди начали массово отказываться от вакцинации. Это и стало причиной того, что корь уже начала распространяться в некоторых регионах РФ. Например, из-за этого инфекционного заболевания в Новосибирске были закрыты на карантин 13 школ. Специалисты уверены, что есть только один способ остановить вспышки заболевания в стране, и это вакцинация.
Специалисты из Всемирной организации здравоохранения признали, что на территории Европы эпидемия кори. Данной инфекцией уже были заражены более 85 000 человек, и это стало самой крупной вспышкой за последние 10 лет. Источником кори стала Украина, на территории этой страны самый низкий в мире уровень вакцинации. Сообщается, что в России число инфицированных намного меньше, но в некоторых регионах все же имеются вспышки данного заболевания.
Врачи рассказали, что сейчас корь стала опасной не только для детей, но и для взрослых. По словам специалистов, люди начали массово отказываться от вакцинации. Это и стало причиной того, что корь уже начала распространяться в некоторых регионах РФ. Например, из-за этого инфекционного заболевания в Новосибирске были закрыты на карантин 13 школ. Специалисты уверены, что есть только один способ остановить вспышки заболевания в стране, и это вакцинация.
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:05