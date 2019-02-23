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У Элины Камирен появился веский повод возненавидеть Ирину Пинчук

У бывшей участницы «Дома-2» Элины Камирен внезапно появился довольно веский повод возненавидеть Ирину Пинчук. Выяснилось, что бывшая Валерия Блюменкранца является также бывшей Задойнова, который не против восстановить с ней отношения.
У Элины Камирен появился веский повод возненавидеть Ирину Пинчук

Ирина Пинчук, которая недавно только рассталась с Валерием Блюменкранцем, по мнению зрителей, долго не будет одна. Вероятнее всего, считают фолловеры, девушка быстро отыщет себе спутника для совместного досуга на проекте, правда, кто им станет, никто и не догадывался.

Неожиданно для всех о себе заявил Александр Задойнов, бывший муж Элины Камирен и отец её ребёнка, которому она недавно наконец разрешила приходить и видеться с дочерью. Он якобы в шутку написал в Сети, что Ирина Пинчук будет конечно же с ним, а такой сценарий явно не устраивает саму Камирен, так как тогда с малышкой отец снова долго не встретиться.
У Элины Камирен появился веский повод возненавидеть Ирину Пинчук

Сама Пинчук пока никак не комментирует слухи о возобновлении романа с Александром Задойновым, а он, зная, что теперь бывшая жена Элина Камирен просто возненавидит девушку, оправдался за свои слова, переведя всё в шутку.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 18:24

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