Ирина Пинчук нелицеприятно высказалась в адрес «некоторых» подписчиков

«Планировала полететь одна!», - подметила Ирина.





Отметим, что высказывания Ирины многим фолловерам показались очень агрессивными.Не секрет, что телезрители реалити-шоу «Дом-2» полюбили Пинчук за ее доброту, искренность и нежность. Вполне возможно, что именно поэтому многие их них удивились, когда увидели в микроблоге участницы проекта один из ее последних постов.Вчера Ирина опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий видеоролик, под которым оставила весьма агрессивное послание «некоторым» подписчикам. Красавица не только назвала «некоторых» поклонников «тупыми», но и поспешила объяснить, почему она решила улететь с Татьяной Мусульбес и Виктором Литвиновым на отдых в Доминикану.По словам Пинчук, руководство «Дома-2» дали ей отпуск и разрешили улететь с бывшими участниками телестройки в теплые края, где ей захотелось просто «выдохнуть» и избавиться от негативных мыслей, которые в последнее время ее буквально одолевали.К слову, своим новым постом экс-возлюбленная Блюменкранца хотела объяснить «некоторым» подписчикам, что не «бегает хвостиком» за Мусульбес и Литвиновым, а улетела на отдых именно с ними только потому, что ей нужна была поддержка настоящих друзей.