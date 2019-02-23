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Ирина Пинчук нелицеприятно высказалась в адрес «некоторых» подписчиков

Бывшая избранница Валерия Блюменкранца – Ирина Пинчук резко ответила «некоторым» пользователям Сети на их комментарии.

Отметим, что высказывания Ирины многим фолловерам показались очень агрессивными.

Ирина Пинчук нелицеприятно высказалась в адрес «некоторых» подписчиков

Не секрет, что телезрители реалити-шоу «Дом-2» полюбили Пинчук за ее доброту, искренность и нежность. Вполне возможно, что именно поэтому многие их них удивились, когда увидели в микроблоге участницы проекта один из ее последних постов.

Вчера Ирина опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий видеоролик, под которым оставила весьма агрессивное послание «некоторым» подписчикам. Красавица не только назвала «некоторых» поклонников «тупыми», но и поспешила объяснить, почему она решила улететь с Татьяной Мусульбес и Виктором Литвиновым на отдых в Доминикану.

По словам Пинчук, руководство «Дома-2» дали ей отпуск и разрешили улететь с бывшими участниками телестройки в теплые края, где ей захотелось просто «выдохнуть» и избавиться от негативных мыслей, которые в последнее время ее буквально одолевали.

«Планировала полететь одна!», - подметила Ирина.

К слову, своим новым постом экс-возлюбленная Блюменкранца хотела объяснить «некоторым» подписчикам, что не «бегает хвостиком» за Мусульбес и Литвиновым, а улетела на отдых именно с ними только потому, что ей нужна была поддержка настоящих друзей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:57

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