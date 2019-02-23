Ольга Бузова длительное время после громкого развода с Дмитрием Тарасовым давала понять, что на новые отношения ей будет решиться непросто, так что этого вряд ли стоит ожидать в ближайшее время. Вскоре в прессе стали появляться новости о том, что начинающая певица крутит роман с Тимуром Батрутдиновым, но теперь поклонники считают его лишь неким прикрытием происходящего на самом деле.Новые слухи, появившиеся в Сети, свидетельствуют о том, что тайным возлюбленным Ольги Бузовой может оказаться рэпер Лёша Свик. Кроме того, пользователи даже нашли сразу несколько косвенных доказательств своей правоты.Первое, что указывает на роман между Бузовой и Свиком, это неподдельная любовь певицы к хоккею, а ведь рэпер в прошлом упорно занимался именно этим видом спорта. Также ведущая «Дома-2» нередко в роликах для Instagram напевала именно его песни, как бы намекая на существующую связь, а недавно певец оставил под постом звезды один незатейливый смайлик, на который та ответила тремя стикерами, обозначающими влюблённость.В конце концов фолловеры нашли связь между последними выпущенными знаменитостями песнями. Лёша Свик в последних числах января представил композицию «Стерва», а Ольга Бузова примерно в тот же время песню «Эгоистка», которые довольно схожи между собой даже по смыслу.