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Тайным возлюбленным Ольги Бузовой может оказаться рэпер Лёша Свик

В Сети появились слухи о том, что тайным возлюбленным Ольги Бузовой вполне может оказаться рэпер Лёша Свик. Поклонники певицы уже нашли несколько косвенных доказательств романа знаменитостей.
Тайным возлюбленным Ольги Бузовой может оказаться рэпер Лёша Свик

Ольга Бузова длительное время после громкого развода с Дмитрием Тарасовым давала понять, что на новые отношения ей будет решиться непросто, так что этого вряд ли стоит ожидать в ближайшее время. Вскоре в прессе стали появляться новости о том, что начинающая певица крутит роман с Тимуром Батрутдиновым, но теперь поклонники считают его лишь неким прикрытием происходящего на самом деле.

Новые слухи, появившиеся в Сети, свидетельствуют о том, что тайным возлюбленным Ольги Бузовой может оказаться рэпер Лёша Свик. Кроме того, пользователи даже нашли сразу несколько косвенных доказательств своей правоты.
Тайным возлюбленным Ольги Бузовой может оказаться рэпер Лёша Свик

Первое, что указывает на роман между Бузовой и Свиком, это неподдельная любовь певицы к хоккею, а ведь рэпер в прошлом упорно занимался именно этим видом спорта. Также ведущая «Дома-2» нередко в роликах для Instagram напевала именно его песни, как бы намекая на существующую связь, а недавно певец оставил под постом звезды один незатейливый смайлик, на который та ответила тремя стикерами, обозначающими влюблённость.

В конце концов фолловеры нашли связь между последними выпущенными знаменитостями песнями. Лёша Свик в последних числах января представил композицию «Стерва», а Ольга Бузова примерно в тот же время песню «Эгоистка», которые довольно схожи между собой даже по смыслу.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 15:50

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