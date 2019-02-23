Над Ватиканом группа светящихся НЛО повторила "Вашингтонскую карусель"





19 февраля над жилыми кварталами Ватикана в Италии несколько НЛО, по версии уфологов, повторили "Вашингтонскую карусель", которую проделали предполагаемые пришельцы над столицей США почти 70 лет назад. Корабли инопланетян сперва зависли в воздухе, а затем сделали ряд сложных фигур, расшифровкой которых занялись независимые исследователи. До этого 15 февраля НЛО посетили Францию, что жители страны связали с бушующими там протестами "жёлтых жилетов".Полёт кораблей над Ватиканом уфологи объясняют тем, что католическая церковь отошла от христианского каноничного представления о жизни. Летающие огни засняли в вечернее время суток на камеру над Собором Святого Петра.Пируэты НЛО тут же связали с "Вашингтонской каруселью" 1952 года, которая могла быть предупреждением о столкновениях в Корее или холодной войне между США и СССР. Тем не менее, пока объективного объяснения действий пришельцев у экспертов нет.