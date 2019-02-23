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Ольга Бузова на хоккейном матче публично призналась в любви Александру Крылову

Посетившая хоккейный матч в футболке клуба «Авангард» Ольга Бузова публично призналась в любви Александру Крылову. Певица оценила не только саму игру спортсменов, но и выступление группы поддержки, станцевавшей под её песню.
Ольга Бузова на хоккейном матче публично призналась в любви Александру Крылову

Ольга Бузова стала почётным зрителем на трибунах во время хоккейного матча «Авангард-Сибирь», где появилась в фирменной футболке клуба «Авангард». Фанаты подозревают, что пригласил её туда сам Александр Крылов, долгое время использовавший её песни для выступлений группы поддержки команды. Изначально Ольга Бузова обратила внимание именно на танцы под её песню, после чего захотела лично увидеть этих «крутых ребят». Певица не стала скрывать, что от игры получила невероятное удовольствие, но особенно её впечатлил момент, когда на лёд вышли девушки с танцем под «Танцуй под Бузову».
Ольга Бузова на хоккейном матче публично призналась в любви Александру Крылову

После увиденного ведущая «Дома-2» была не просто приятно удивлена, а от восторга даже публично призналась в любви Александру Крылову, записав с трибуны небольшой ролик для своих Stories в Instagram. Теперь публика считает, что тандем Бузовой и 47-летнего Крылова может окончиться чем-то весьма интересным, так как председатель совета директоров якобы испытывает к той давний интерес.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 10:49

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