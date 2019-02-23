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В Samsung Galaxy S10 появилась проблема с экраном

В недавно представленном смартфоне Galaxy S10 появились проблемы с экраном. При ярком свете на дисплее девайса наблюдается прямоугольник, находящийся в области встроенного дактилоскопического сенсора.
В Samsung Galaxy S10 появилась проблема с экраном

Первыми дефект в Samsung Galaxy S10 заметили специалисты сайта Area Mobile. Пока не сообщается, насколько данная проблема является массовой.

Примечателен тот факт, что прямоугольник виден исключительно при ярком внешнем освещении и только под определенным углом. Возможно, только журналистам вышеназванного издания попался некачественный тестовый образец. Сейчас смартфоны есть только у представителей СМИ и блогеров.

Главным нововведением в Samsung Galaxy S10 является ультразвуковой отпечаток пальца. Датчик намного удобнее оптических, ведь способен распознавать пользователя, если кожа мокрая или липкая. Презентация новинки прошла 20 февраля, на территории РФ аппарат поступит в продажу 8 марта.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:40

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