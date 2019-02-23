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Анна Семенович поздравила мужчин с Днем защитника Отечества голым фото

Известная российская певица Анна Семенович по случаю Дня защитника Отечества обнародовала голое фото. На нем видна ее полностью обнаженная грудь, при этом артистка сидит в воде.
Анна Семенович поздравила мужчин с Днем защитника Отечества голым фото

На Семенович надета военная фуражка, а на левой руке и вовсе присутствует татуировка в виде черепа. Сам по себе снимок имеет низкое качество и, вероятно, был сделан в фоторедакторе.

«Вы не понимаете, сколько человек мне сегодня прислало это фото. Вы тоже такое получили?» - спросила артистка у подписчиков.

В комментариях представители мужского пола поблагодарили Анну Семеннович за такое откровенное поздравление с 23 февраля. За короткое время публикация собрала огромное количество лайков.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 09:43

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