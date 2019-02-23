Анна Семенович поздравила мужчин с Днем защитника Отечества голым фото
Известная российская певица Анна Семенович по случаю Дня защитника Отечества обнародовала голое фото. На нем видна ее полностью обнаженная грудь, при этом артистка сидит в воде.
На Семенович надета военная фуражка, а на левой руке и вовсе присутствует татуировка в виде черепа. Сам по себе снимок имеет низкое качество и, вероятно, был сделан в фоторедакторе.
«Вы не понимаете, сколько человек мне сегодня прислало это фото. Вы тоже такое получили?» - спросила артистка у подписчиков.
В комментариях представители мужского пола поблагодарили Анну Семеннович за такое откровенное поздравление с 23 февраля. За короткое время публикация собрала огромное количество лайков.
На Семенович надета военная фуражка, а на левой руке и вовсе присутствует татуировка в виде черепа. Сам по себе снимок имеет низкое качество и, вероятно, был сделан в фоторедакторе.
«Вы не понимаете, сколько человек мне сегодня прислало это фото. Вы тоже такое получили?» - спросила артистка у подписчиков.
В комментариях представители мужского пола поблагодарили Анну Семеннович за такое откровенное поздравление с 23 февраля. За короткое время публикация собрала огромное количество лайков.
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 09:43