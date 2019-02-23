Сергей Шнуров написал стихотворение к 23 февраля
Известный российский музыкант Сергей Шнуров по случаю 23 февраля написал праздничное стихотворение. Однако его содержание получилось весьма не положительным и торжественным.
В стихотворении Шнуров вспомнил, как не пошел в Армию в годы, когда шла война в Афганистане. Лидер группы «Ленинграда» отметил, что потом об этом времени вышел фильм «Брат».
Шнуров вспомнил, как погибали ребята, призванные в армию в 1989 году. За них в День защитника Отечества артист пообещал выпить.
За короткое время публикация собрала огромное количество лайков и комментариев. Некоторые фолловеры поддержали певца, но нашлись и те, кто не разделил его позицию.
В стихотворении Шнуров вспомнил, как не пошел в Армию в годы, когда шла война в Афганистане. Лидер группы «Ленинграда» отметил, что потом об этом времени вышел фильм «Брат».
Шнуров вспомнил, как погибали ребята, призванные в армию в 1989 году. За них в День защитника Отечества артист пообещал выпить.
За короткое время публикация собрала огромное количество лайков и комментариев. Некоторые фолловеры поддержали певца, но нашлись и те, кто не разделил его позицию.
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:05