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Сергей Шнуров написал стихотворение к 23 февраля

Известный российский музыкант Сергей Шнуров по случаю 23 февраля написал праздничное стихотворение. Однако его содержание получилось весьма не положительным и торжественным.
Сергей Шнуров написал стихотворение к 23 февраля

В стихотворении Шнуров вспомнил, как не пошел в Армию в годы, когда шла война в Афганистане. Лидер группы «Ленинграда» отметил, что потом об этом времени вышел фильм «Брат».

Шнуров вспомнил, как погибали ребята, призванные в армию в 1989 году. За них в День защитника Отечества артист пообещал выпить.

За короткое время публикация собрала огромное количество лайков и комментариев. Некоторые фолловеры поддержали певца, но нашлись и те, кто не разделил его позицию.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:05

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