Сергей Шнуров написал стихотворение к 23 февраля

В стихотворении Шнуров вспомнил, как не пошел в Армию в годы, когда шла война в Афганистане. Лидер группы «Ленинграда» отметил, что потом об этом времени вышел фильм «Брат».Шнуров вспомнил, как погибали ребята, призванные в армию в 1989 году. За них в День защитника Отечества артист пообещал выпить.За короткое время публикация собрала огромное количество лайков и комментариев. Некоторые фолловеры поддержали певца, но нашлись и те, кто не разделил его позицию.