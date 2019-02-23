Алёна Рапунцель через две недели после родов похудела на 10 килограммов
Молодая проектная мама Алёна Рапунцель заявила, что уже через две недели после родов она похудела на 10 килограммов. Теперь, чтобы вернуть себе форму, в которой она была до беременности, девушке нужно скинут ещё 6 кг.
Алёна Рапунцель уже во всю наслаждается всеми прелестями материнства, о чём с удовольствием делится со своими подписчиками в Instagram. Девушка рассказывает фанатам обо всём, что касается новорождённого сына, а иногда даже кормит его грудью перед поклонниками, что нравится далеко не всем. На днях Рапунцель-младшая решила ответить сразу на ряд вопросов, которые интересуют публику больше всего, и рассказала, что уже через две недели после родов она похудела на 10 килограммов. Участница «Дома-2» считает, что это совершенно нормально, так как за период беременности поправилась она всего на 16 кг, а сейчас из-за кормления малыша грудью вынуждена придерживаться определённой диеты.
Кроме того, Савкина подтвердила, что рожала она самостоятельно, а на вопрос об отце её ребёнка спокойно ответила, что с Ильёй Яббаровым они общаются практически каждый день.
Алёна Рапунцель уже во всю наслаждается всеми прелестями материнства, о чём с удовольствием делится со своими подписчиками в Instagram. Девушка рассказывает фанатам обо всём, что касается новорождённого сына, а иногда даже кормит его грудью перед поклонниками, что нравится далеко не всем. На днях Рапунцель-младшая решила ответить сразу на ряд вопросов, которые интересуют публику больше всего, и рассказала, что уже через две недели после родов она похудела на 10 килограммов. Участница «Дома-2» считает, что это совершенно нормально, так как за период беременности поправилась она всего на 16 кг, а сейчас из-за кормления малыша грудью вынуждена придерживаться определённой диеты.
Кроме того, Савкина подтвердила, что рожала она самостоятельно, а на вопрос об отце её ребёнка спокойно ответила, что с Ильёй Яббаровым они общаются практически каждый день.