АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Операция по снижению веса может привести к длительному улучшению сексуальной функции
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Алёна Рапунцель через две недели после родов похудела на 10 килограммов

Молодая проектная мама Алёна Рапунцель заявила, что уже через две недели после родов она похудела на 10 килограммов. Теперь, чтобы вернуть себе форму, в которой она была до беременности, девушке нужно скинут ещё 6 кг.
Алёна Рапунцель через две недели после родов похудела на 10 килограммов

Алёна Рапунцель уже во всю наслаждается всеми прелестями материнства, о чём с удовольствием делится со своими подписчиками в Instagram. Девушка рассказывает фанатам обо всём, что касается новорождённого сына, а иногда даже кормит его грудью перед поклонниками, что нравится далеко не всем. На днях Рапунцель-младшая решила ответить сразу на ряд вопросов, которые интересуют публику больше всего, и рассказала, что уже через две недели после родов она похудела на 10 килограммов. Участница «Дома-2» считает, что это совершенно нормально, так как за период беременности поправилась она всего на 16 кг, а сейчас из-за кормления малыша грудью вынуждена придерживаться определённой диеты.
Алёна Рапунцель через две недели после родов похудела на 10 килограммов

Кроме того, Савкина подтвердила, что рожала она самостоятельно, а на вопрос об отце её ребёнка спокойно ответила, что с Ильёй Яббаровым они общаются практически каждый день.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 08:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Собаки всю жизнь подстраиваются
Александр Маршал заплакал во время
Asus приготовила ряд сюрпризов ко Дню
Жительница Аргентины обнаружила
Ксения Бородина показала своё фото
Мама Виктории Романец оценила «голый»
Саша Черно в Instagram отличается от
Ученые: Операция по снижению веса может
Позлить Бородину: Самбурская взяла
Новый суперфлагманский смартфон от
Ученые: У самцов дельфинов есть лучший
Ксения Собчак публично извинилась перед
Алёна Рапунцель через две недели после
Ученые: Продукты с цельным зерном
Тимур Бекмамбетов официально подтвердил
Сверхновые звезды подтвердили симметрию
Компания Cupra показала тизеры своего
Huawei представили в России
В России смартфон Vernee Mix 2 продают
59-летняя Лариса Гузеева сильно
Эксперты озвучили вредные ошибочно
Звезда сериала «Султан моего сердца»
В российском PS Store запустили
Юлия Началова показала в Instagram
23 февраля: ТОП-5 интересных фактов о
Ученые: Боли в спине и шее могут быть
Муж Екатерины Вуличенко на каждый
В конструкции Galaxy Fold от Samsung
Ксению Собчак насмешила «роскошная
Дима Билан рассмешил фанатов странной
Просмотреть все новости