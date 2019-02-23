Алёна Рапунцель через две недели после родов похудела на 10 килограммов





Алёна Рапунцель уже во всю наслаждается всеми прелестями материнства, о чём с удовольствием делится со своими подписчиками в Instagram. Девушка рассказывает фанатам обо всём, что касается новорождённого сына, а иногда даже кормит его грудью перед поклонниками, что нравится далеко не всем. На днях Рапунцель-младшая решила ответить сразу на ряд вопросов, которые интересуют публику больше всего, и рассказала, что уже через две недели после родов она похудела на 10 килограммов. Участница «Дома-2» считает, что это совершенно нормально, так как за период беременности поправилась она всего на 16 кг, а сейчас из-за кормления малыша грудью вынуждена придерживаться определённой диеты.Кроме того, Савкина подтвердила, что рожала она самостоятельно, а на вопрос об отце её ребёнка спокойно ответила, что с Ильёй Яббаровым они общаются практически каждый день.