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В России смартфон Vernee Mix 2 продают с огромной скидкой

Отличная новость для тех, кто давно хотел приобрести смартфон Vernee Mix 2, но жалел отдать хорошую сумму за него. Теперь устройство продают по огромной скидке.
В России смартфон Vernee Mix 2 продают с огромной скидкой

Известно, что стоимость аппарата стала ниже более, чем в два раза. Сейчас гаджет можно приобрести со скидкой в 53% за 130 американских долларов, хотя обычная цена Vernee Mix 2 составляет почти 280 долларов. Своими характеристиками смартфон вполне может конкурировать с другими популярными моделями. Аппарат оснащен хорошей камерой, экономичной батареей, что особенно выделяют производители.

Внешний вид устройства также найдет много почитателей, которым нравится монолитность и простота в дизайне. Вариант очень хорош для тех, кто отдает предпочтение не бренду, а качеству.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 05:41

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