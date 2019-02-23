В России смартфон Vernee Mix 2 продают с огромной скидкой
Отличная новость для тех, кто давно хотел приобрести смартфон Vernee Mix 2, но жалел отдать хорошую сумму за него. Теперь устройство продают по огромной скидке.
Известно, что стоимость аппарата стала ниже более, чем в два раза. Сейчас гаджет можно приобрести со скидкой в 53% за 130 американских долларов, хотя обычная цена Vernee Mix 2 составляет почти 280 долларов. Своими характеристиками смартфон вполне может конкурировать с другими популярными моделями. Аппарат оснащен хорошей камерой, экономичной батареей, что особенно выделяют производители.
Внешний вид устройства также найдет много почитателей, которым нравится монолитность и простота в дизайне. Вариант очень хорош для тех, кто отдает предпочтение не бренду, а качеству.
Известно, что стоимость аппарата стала ниже более, чем в два раза. Сейчас гаджет можно приобрести со скидкой в 53% за 130 американских долларов, хотя обычная цена Vernee Mix 2 составляет почти 280 долларов. Своими характеристиками смартфон вполне может конкурировать с другими популярными моделями. Аппарат оснащен хорошей камерой, экономичной батареей, что особенно выделяют производители.
Внешний вид устройства также найдет много почитателей, которым нравится монолитность и простота в дизайне. Вариант очень хорош для тех, кто отдает предпочтение не бренду, а качеству.
Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 05:41