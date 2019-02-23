В России смартфон Vernee Mix 2 продают с огромной скидкой





Известно, что стоимость аппарата стала ниже более, чем в два раза. Сейчас гаджет можно приобрести со скидкой в 53% за 130 американских долларов, хотя обычная цена Vernee Mix 2 составляет почти 280 долларов. Своими характеристиками смартфон вполне может конкурировать с другими популярными моделями. Аппарат оснащен хорошей камерой, экономичной батареей, что особенно выделяют производители.Внешний вид устройства также найдет много почитателей, которым нравится монолитность и простота в дизайне. Вариант очень хорош для тех, кто отдает предпочтение не бренду, а качеству.