23 февраля: ТОП-5 интересных фактов о главном мужском празднике









В 1919 году 23 февраля решили отмечать создание Красной армии, однако на деле этот праздник не отмечался из года в год из-за проблем в государстве. Первые торжественные мероприятия, посвященные ему, провели в 1922 году. Долгое время не было традиции дарить в этот день мужчинам подарки, можно было только посетить государственные митинги и торжества. С 1922 по 1946 годы праздник носил название «День Красной Армии и Флота», а с 1946 года по 1993 – «День Советской Армии и Военно-Морского Флота». Днем Защитника Отечества этот праздник стал с 1995 году.Многие женщины задаются вопросом, чем именно порадовать своего мужчину в этот день. Эксперты провели опрос среди представителей мужского пола и узнали их мнение по данному поводу. Оказалось, что на первом месте самых желанных в этот день для мужчин подарков находятся коллекционное издание любимой игры, книги, альбом любимой группы, желанный компьютерный аксессуар и массаж.Большинство представителей сильного пола хотели бы получить практичный подарок, например, что-нибудь из электроники или практичные вещи. Абсолютное большинство представителей сильного пола не хотят этот день видеть в качестве подарка носки, галстук или парфюм. 7% опрошенных сообщили, что хотят в этот день романтики в виде ужина при свечах, и только 2% мужчин получают в свой праздник именно то, что они хотят.