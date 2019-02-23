АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Кето-диета может привести к неприятному запаху тела и изо рта
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Сверхновые звезды подтвердили симметрию расширения Вселенной

Астрономы провели ряд исследований о взрывах сверхновых, чтобы понять, как звезды влияют на симметрию расширения Вселенной. Стало известно, что увеличение с разных сторон отличается всего на один процент.
Сверхновые звезды подтвердили симметрию расширения Вселенной

В моменты, когда звезды находятся в процессе сверхновой, они становятся ярче в несколько миллионов раз. Такое явление используется учеными в качестве метода определения размеров Вселенной. Этим руководствовались астрономы для открытия ее ускоренного расширения.

Для нового исследования эксперты сравнили данные более тысячи звездных взрывов со стандартным энерговыделением. Ученые анализировали, как растягивался свет от них во время приближения к Земле из-за расширения площади. Удалось установить, что Вселенная является симметричной, и куда бы ни направлялся телескоп, со всех сторон параметры увиденного должны быть идентичными.

На данный момент астрономы проводят оценку уровня шума сверхновых. Однако любые полученные данные, по мнению ученых, все равно не смогут свидетельствовать о непропорциональности Вселенной, следовательно, ее расширение является симметричным с возможной погрешностью в 1%.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 07:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тимур Бекмамбетов официально подтвердил
Сверхновые звезды подтвердили симметрию
Компания Cupra показала тизеры своего
Huawei представили в России
В России смартфон Vernee Mix 2 продают
59-летняя Лариса Гузеева сильно
Эксперты озвучили вредные ошибочно
Звезда сериала «Султан моего сердца»
В российском PS Store запустили
Юлия Началова показала в Instagram
23 февраля: ТОП-5 интересных фактов о
Ученые: Боли в спине и шее могут быть
Муж Екатерины Вуличенко на каждый
В конструкции Galaxy Fold от Samsung
Ксению Собчак насмешила «роскошная
Дима Билан рассмешил фанатов странной
Леонид Кравчук: Украина должна занять в
Владелец агентства знакомств вычеркнул
У российского танка Т-90С специалисты
В Тюмени врачи сделали пациентке
Татьяну Мусульбес пристыдили за
Дочь Екатерины Климовой Елизавета
Тата Абрамсон высмеяла брошенного Ирой
В небе Исландии запечатлели мистическое
Сашу Черно сравнили со свиньёй из
Опубликован ТОП-5 созданных в
Екатерина Климова поздравила Илью
В Трансильвании ученые обнаружили
Ксения Бородина заявила, что не
В России появились наушники из линейки
Просмотреть все новости