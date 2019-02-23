Сверхновые звезды подтвердили симметрию расширения Вселенной





В моменты, когда звезды находятся в процессе сверхновой, они становятся ярче в несколько миллионов раз. Такое явление используется учеными в качестве метода определения размеров Вселенной. Этим руководствовались астрономы для открытия ее ускоренного расширения.Для нового исследования эксперты сравнили данные более тысячи звездных взрывов со стандартным энерговыделением. Ученые анализировали, как растягивался свет от них во время приближения к Земле из-за расширения площади. Удалось установить, что Вселенная является симметричной, и куда бы ни направлялся телескоп, со всех сторон параметры увиденного должны быть идентичными.На данный момент астрономы проводят оценку уровня шума сверхновых. Однако любые полученные данные, по мнению ученых, все равно не смогут свидетельствовать о непропорциональности Вселенной, следовательно, ее расширение является симметричным с возможной погрешностью в 1%.