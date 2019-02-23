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59-летняя Лариса Гузеева сильно заболела гриппом в разгар съемочного сезона

Территорию России охватила настоящая эпидемия гриппа. 59-летняя Лариса Гузеева призналась, что тяжело заболела, подхватив вирус.
59-летняя Лариса Гузеева сильно заболела гриппом в разгар съемочного сезона

В некоторых регионах страны эпидемия уже не достигает пиковой отметки, однако многие звезды жалуются на ухудшение здоровья вследствие вируса. Многие знаменитости заболели как раз в разгар сезона гастролей и туров.

Актрису Ларису Гузееву грипп тоже не обошел стороной. Артистка призналась, что не может сейчас уйти на больничный и полноценно заниматься здоровьем из-за плотного графика. У нее как раз начинается съемочный сезон, поэтому знаменитость старается убрать симптомы болезни и достойно выглядеть в кадре. Она признается, что от температуры ее очень знобит, а вирус буквально свалил ее с ног.

Гузеева призвала поклонников следить за своим здоровьем, принимать профилактические методы и не запускать лечение в случае заболевания.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 05:11

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