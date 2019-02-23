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В российском PS Store запустили грандиозную распродажу в честь Дня защитника Отечества

Бренд Sony начал грандиозную распродажу для российского PS Store в честь празднования Дня защитника Отечества. Скидки распространяются на игры-хиты прошлых лет для консоли PlayStation 4 и других устройств.
В российском PS Store запустили грандиозную распродажу в честь Дня защитника Отечества

Специалисты полагают: акция не имеет тематического характера, а скидки относятся к самым разнообразным играм, включая последние продукты японской компании. Российские геймеры имеют возможность приобрести товары до вторника. Согласно коммерческому предложению, некоторые варианты игр дешевле на 25-26%.

Эта уникальная распродажа площадки, организованная к мероприятию 23 февраля, является первой для России. По скидке отечественные игроманы могут купить такие тайтлы:
В российском PS Store запустили грандиозную распродажу в честь Дня защитника Отечества

В ближайшее время в странах Европы должен стартовать обвал цен, считающийся традиционным для уик-эндов, но он не сможет сравниться с праздничной акцией, ожидающей россиян. Распродажа будет длится до 26 февраля, сообщается на сайте PS Store.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 02:11

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