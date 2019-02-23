В российском PS Store запустили грандиозную распродажу в честь Дня защитника Отечества





Специалисты полагают: акция не имеет тематического характера, а скидки относятся к самым разнообразным играм, включая последние продукты японской компании. Российские геймеры имеют возможность приобрести товары до вторника. Согласно коммерческому предложению, некоторые варианты игр дешевле на 25-26%.Эта уникальная распродажа площадки, организованная к мероприятию 23 февраля, является первой для России. По скидке отечественные игроманы могут купить такие тайтлы:В ближайшее время в странах Европы должен стартовать обвал цен, считающийся традиционным для уик-эндов, но он не сможет сравниться с праздничной акцией, ожидающей россиян. Распродажа будет длится до 26 февраля, сообщается на сайте PS Store.