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Huawei представили в России беспроводные карманные фотопринтеры

Представители бренда Huawei представили в России модель современных беспроводных карманных фотопринтеров, которые работают по бесчернильной современной технологии Zink. При помощи таких устройств можно осуществлять печать фотокарточек с размерами 5 х 7,6 см.
Huawei представили в России беспроводные карманные фотопринтеры

В случае связи с мобильным устройством применяется модуль Bluetooth. Благодаря аккумуляторной батарее на 500 мАч обеспечивается печать 23 карточек без подзарядки устройства. В свою очередь печать производится при помощи одного касания непосредственно из галереи телефона при помощи функции Huawei Share. Помимо традиционного осуществления печати фотографий, принтеры могут самостоятельно делать различные коллажи непосредственно из заданных снимков, заниматься печатью специальных изображений, которые оживают в случае наведения смартфона. За счёт устройства можно оперативно производить распечатку визитных карточек, а также документов.

Устройства обладают следующими габаритами: 120 х 80 х 22,3 мм. Вес новинки достигает 195 грамм. Напечатанные устройством карточки имеют разрешение 313х490 dpi. Принтером передаётся около 16 700 000 оттенков. Он вмещает десять листов фотобумаги. Температурный диапазон печати составляет от +5 до +40 °С. Новинку от Huawei запустят в продажу 28 февраля этого года по цене от 7 990 рублей.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:11

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