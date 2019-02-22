Американские ученые создали похожую на ДНК молекулярную систему для поиска инопланетной жизни





Специалисты синтезировали молекулярную информационную систему, полагая, что она может стать основой для новой жизни. За пределами Земли, предполагают исследователи, существуют альтернативные формы развития структуры, схожей с ДНК.Главная цель научного проекта – создание чужеродного элемента на Голубой планете. Новая молекула содержит восемь информационных ингредиентов вместо традиционных четырех. В синтетическом образовании содержатся гуанин, аденин, тимин и цитозин, присутствующие в земной ДНК, а его молекулярная цепь имеет двойную спираль. Элементы являются своеобразными копиями традиционной ДНК.Исследователи космического агентства NASA сделали вывод: имеющееся включение может привести к более инклюзивному и эффективному поиску существования внеземной жизни.