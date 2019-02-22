Американские ученые создали похожую на ДНК молекулярную систему для поиска инопланетной жизни
В США исследователям удалось создать новую молекулярную систему, похожую на ДНК по функциональности и передаче информации. По мнению американских ученых, инновация может помочь в поисках инопланетной жизни, сообщается в Science Magazine.
Специалисты синтезировали молекулярную информационную систему, полагая, что она может стать основой для новой жизни. За пределами Земли, предполагают исследователи, существуют альтернативные формы развития структуры, схожей с ДНК.
Главная цель научного проекта – создание чужеродного элемента на Голубой планете. Новая молекула содержит восемь информационных ингредиентов вместо традиционных четырех. В синтетическом образовании содержатся гуанин, аденин, тимин и цитозин, присутствующие в земной ДНК, а его молекулярная цепь имеет двойную спираль. Элементы являются своеобразными копиями традиционной ДНК.
Исследователи космического агентства NASA сделали вывод: имеющееся включение может привести к более инклюзивному и эффективному поиску существования внеземной жизни.
Специалисты синтезировали молекулярную информационную систему, полагая, что она может стать основой для новой жизни. За пределами Земли, предполагают исследователи, существуют альтернативные формы развития структуры, схожей с ДНК.
Главная цель научного проекта – создание чужеродного элемента на Голубой планете. Новая молекула содержит восемь информационных ингредиентов вместо традиционных четырех. В синтетическом образовании содержатся гуанин, аденин, тимин и цитозин, присутствующие в земной ДНК, а его молекулярная цепь имеет двойную спираль. Элементы являются своеобразными копиями традиционной ДНК.
Исследователи космического агентства NASA сделали вывод: имеющееся включение может привести к более инклюзивному и эффективному поиску существования внеземной жизни.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:03