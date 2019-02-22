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Революционный Meizu Zero может не поступить в продажу из-за провала кампании по сбору средств

Революционный смартфон Zero от компании Meizu без кнопок и отверстий должен был вызвать ажиотаж среди любителей новинок, но он провалил кампанию по сбору средств, набрав всего около 30 тыс. долларов вместо 100. Мобильное устройство может не поступить в продажу, полагают эксперты.
Революционный Meizu Zero может не поступить в продажу из-за провала кампании по сбору средств

Китайский производитель начал прием предварительных заказов на новинку больше трех недель назад. Meizu Zero считается первым во всем мире аппаратом, не имеющим ни одной кнопки и отверстия. Сбор средств был организован с помощью платформы Indiegogo, предназначенной для финансирования различных проектов.

Руководство бренда рассчитывало на результат в 100 тыс. американских долларов, но за это время гаджетом заинтересовалось только 29 пользователей, а сумма составила только 30 тысяч. Сбор завершается через 8 дней, а это означает, что необходимую сумму для реализации революционного Meizu Zero собрать не удастся. В случае провала людям вернут все деньги, так и не дойдя до производителей.

Эксперты предположили, что международный бренд не проиграет в финансовом плане, если будет заниматься разработкой и выпуском более традиционных мобильных устройств, привычных для потенциальных покупателей.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:52

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