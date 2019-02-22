Революционный Meizu Zero может не поступить в продажу из-за провала кампании по сбору средств





Китайский производитель начал прием предварительных заказов на новинку больше трех недель назад. Meizu Zero считается первым во всем мире аппаратом, не имеющим ни одной кнопки и отверстия. Сбор средств был организован с помощью платформы Indiegogo, предназначенной для финансирования различных проектов.Руководство бренда рассчитывало на результат в 100 тыс. американских долларов, но за это время гаджетом заинтересовалось только 29 пользователей, а сумма составила только 30 тысяч. Сбор завершается через 8 дней, а это означает, что необходимую сумму для реализации революционного Meizu Zero собрать не удастся. В случае провала людям вернут все деньги, так и не дойдя до производителей.Эксперты предположили, что международный бренд не проиграет в финансовом плане, если будет заниматься разработкой и выпуском более традиционных мобильных устройств, привычных для потенциальных покупателей.