Революционный Meizu Zero может не поступить в продажу из-за провала кампании по сбору средств
Революционный смартфон Zero от компании Meizu без кнопок и отверстий должен был вызвать ажиотаж среди любителей новинок, но он провалил кампанию по сбору средств, набрав всего около 30 тыс. долларов вместо 100. Мобильное устройство может не поступить в продажу, полагают эксперты.
Китайский производитель начал прием предварительных заказов на новинку больше трех недель назад. Meizu Zero считается первым во всем мире аппаратом, не имеющим ни одной кнопки и отверстия. Сбор средств был организован с помощью платформы Indiegogo, предназначенной для финансирования различных проектов.
Руководство бренда рассчитывало на результат в 100 тыс. американских долларов, но за это время гаджетом заинтересовалось только 29 пользователей, а сумма составила только 30 тысяч. Сбор завершается через 8 дней, а это означает, что необходимую сумму для реализации революционного Meizu Zero собрать не удастся. В случае провала людям вернут все деньги, так и не дойдя до производителей.
Эксперты предположили, что международный бренд не проиграет в финансовом плане, если будет заниматься разработкой и выпуском более традиционных мобильных устройств, привычных для потенциальных покупателей.
Китайский производитель начал прием предварительных заказов на новинку больше трех недель назад. Meizu Zero считается первым во всем мире аппаратом, не имеющим ни одной кнопки и отверстия. Сбор средств был организован с помощью платформы Indiegogo, предназначенной для финансирования различных проектов.
Руководство бренда рассчитывало на результат в 100 тыс. американских долларов, но за это время гаджетом заинтересовалось только 29 пользователей, а сумма составила только 30 тысяч. Сбор завершается через 8 дней, а это означает, что необходимую сумму для реализации революционного Meizu Zero собрать не удастся. В случае провала людям вернут все деньги, так и не дойдя до производителей.
Эксперты предположили, что международный бренд не проиграет в финансовом плане, если будет заниматься разработкой и выпуском более традиционных мобильных устройств, привычных для потенциальных покупателей.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:52